M jak miłość, odcinek 1947: Wyrzucony z domu Artur nie zamieszka z Joanną! Ukryje się przed kochanką w tym miejscu

Artur po wyprowadzce z domu Mostowiaków w 1947 odcinku "M jak miłość" zostanie sam!

Odrzucona Joanna w 1947 odcinku "M jak miłość" będzie zdolna do wszystkiego, żeby Artur zmienił zdanie i odwołał wszystko to, co powiedział podczas ich pożegnania. Jakby nie dotarło do niej, że Rogowski nigdy nie zostawi Marysi, że nie poświęci małżeństwa i rodziny dla miłości, która odebrała mu rozum. Tym razem Artur postanowi dotrzymać słowa i nigdy więcej nie widywać się z ukochaną. Tyle tylko, że ona mu na to nie pozwoli.

Co będzie się działo z Arturem po wyprowadzce od Marysi w 1947 odcinku "M jak miłość"? Zamieszka w hotelu w Gródku, skąd będzie miał blisko do pracy w swojej przychodni w Lipnicy, ale nie odważy się wrócić do domu. Wciąż rozpamiętując słowa Marysi, że nie mają już o czym rozmawiać, że musi się wynieść z jej rodzinnego domu, bo nie może nawet na niego patrzeć.

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Porzucona Joanna będzie nękać Artura w 1947 odcinku "M jak miłość"

Wykluczony z rodziny Artur zostanie sam, ale w 1947 odcinku "M jak miłość" Joanna nie da mu o sobie zapomnieć. Póki co nie będzie mogła liczyć na to, że Rogowski zamieszka w jej domu w Grabinie. Jak podaje światseriali.interia.pl zaszyje się w hotelu i przestanie odbierać telefony kochanki. Odtrącona Joanna tak tego nie zostaw. Nie pogodzi się z ich rozstaniem i będzie nękać ukochanego wiadomościami na poczcie głosowej, że przecież mieli wspólne plany.

- Artur, co się dzieje, dlaczego nie odbierasz? Martwię się… Zmieniłeś zdanie? Wyjeżdżamy razem, prawda? Powiedziałeś, że też tego chcesz i nagle zniknąłeś… Byłam u ciebie w hotelu, ale musieliśmy się minąć. Oddzwoń, proszę... - dopiero na tę wiadomość Joanny w 1947 odcinku "M jak miłość" Artur zareaguje.

Oddzwoni do niej, ale ton głosu Rogowskiego w 1947 odcinku "M jak miłość" będzie tak chłodny, że Joanna od razu wyczuje, że między nimi już nie będzie jak dawniej. Czy dotrze do niej, że nie ma już na co liczyć, że Artur chciał z nią uciec jak najdalej od Marysi, ale to była tylko chwila zapomnienia? Wygląda na to, że kochanka Rogowskiego nie odpuści tak łatwo.

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Kiedy 1947 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1947 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 12 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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