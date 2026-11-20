Spotkanie z Kasią nie da Jakubowi spokoju w 1960 odcinku "M jak miłość"

Po spotkaniu z Kasią w parku Jakub nie będzie potrafił przestać myśleć o tym, co usłyszał. Była żona wyzna mu, że miała romans z Sowińskim, a za śmiercią dyrektora kliniki może stać jej mąż Mariusz. Opowie również o ucieczce przed przemocowym partnerem i strachu o bezpieczeństwo swoje oraz Zosi. Karski zrozumie, że kobieta znalazła się w poważnym niebezpieczeństwie, ale jej wyznania nie rozwieją wszystkich jego wątpliwości. Wieczorem Martyna szybko zauważy, że z Jakubem dzieje się coś niedobrego. Detektyw będzie wyraźnie niespokojny i zamyślony. Kobieta zacznie więc dopytywać, co wydarzyło się podczas jego spotkania z byłą żoną. W końcu Karski zdecyduje się opowiedzieć jej o rozmowie z Kasią i swoich podejrzeniach dotyczących Mariusza.

Jakub wyzna Martynie, że Kasia nie powiedziała mu wszystkiego w 1960 odcinku "M jak miłość"

Jakub przyzna, że intuicja go nie zawiodła, a Mariusz rzeczywiście okazał się człowiekiem, przed którym Kasia musi uciekać. Jednocześnie detektyw nie będzie przekonany, że poznał całą prawdę. Martyna zauważy jego wahanie i nie będzie naciskać, gdy uzna, że nie wszystkie szczegóły może jej zdradzić. Wtedy Karski wyjaśni, co tak naprawdę nie daje mu spokoju.

- Spotkałem się dzisiaj z Kaśką, sama mnie o to poprosiła. (...) Ucieka przed swoim mężem. Intuicja mnie nie zawiodła. Mariusz jest przemocowcem i tak naprawdę... - wyzna Martynie Jakub.

- Jeżeli nie możesz powiedzieć to nie mów - wtrąci Martyna widząc wahanie Karskiego.

- Ta sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana, niż mi się wydawało. Z pozoru wszystkie elementy tej układanki do siebie pasują, ale nie mogę pozbyć się wrażenia, że to co najważniejsze mi umyka, że Kaśka nie powiedziała mi wszystkiego. I nie dlatego, że kryje Mariusza, to nie o to chodzi. Tam musi być coś więcej, znacznie więcej, a ja nie mam pojęcia co...

Karski nadal nie zna prawdy o ojcostwie Zosi, ale wyczuwa prawdę

W 1960 odcinku "M jak miłość" Jakub będzie więc coraz bardziej przekonany, że historia Kasi ma drugie dno. Potwierdzenie, że Mariusz jest agresywnym człowiekiem i może mieć związek ze śmiercią Sowińskiego, nie wystarczy detektywowi. W jego ocenie była żona nadal zataja przed nim coś bardzo ważnego. Problem polega na tym, że Kasia podejmie decyzję o wyjeździe, skieruje się wraz z córką do samolotu do Bratysławy. Obieca dziecku, że kiedyś pozna prawdę o prawdziwym tacie. To daje nadzieję, że Karski jednak pozna prawdę.

Kiedy 1960 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1960 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 24 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.