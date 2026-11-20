Kasia w 1960 odcinku "M jak miłość" przyzna się Jakubowi, dlaczego uciekła od Mariusza

Aresztowanie Olka skłoni Kasię w 1960 odcinku "M jak miłość" do wyjawienia prawdy, jak zginął Sowiński i co ją łączyło z zamordowanym przez Mariusza dyrektorem kliniki. Choć psychopata Sanocki wciąż będzie podążał tropem Kasi, wynajmie detektywa, aby ją odnaleźć, ona okaże się sprytniejsza.

Po ucieczce z hotelu Kasia sporo zaryzykuje, ale w 1960 odcinku "M jak miłość" umówi się na spotkanie z Jakubem w parku. Napisze mu wiadomość z nieznanego numeru, więc Karski nie będzie wiedział, kto tak naprawdę chce się z nim spotkać. Wciąż też nie będzie wiedział, jak wiele była żona ma przed nim tajemnic.

Przerażona Kasia w 1960 odcinku "M jak miłość" przyjdzie do parku z córką Zosią, cały czas oglądając się za siebie, czy Mariusz ich nie śledzi. Na widok Kasi do Jakuba dotrze, że dzieje się coś złego.

- To ty do mnie napisałaś? Myślałem, że wyjechałaś, że nie ma cię w Warszawie... - Wyjeżdżam jeszcze dzisiaj. Chodź... - Zaczekaj. Boisz się kogoś? Mariusza? - Pamiętasz, jak pytałeś o ten naszyjnik, który znalazłeś u Sowińskiego przy łóżku? - Oczywiście, że pamiętam... - Byłam u niego kilka razy. Mieliśmy romans - wyjaśni Kasia.

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Czy Jakub w 1960 odcinku "M jak miłość" pozna tajemnicę Kasi o ich córce?

Po tych słowach Kasi w 1960 odcinku "M jak miłość" Jakub zrozumie, jak niewiele wie, o tym, co się teraz dzieje w jej życiu. Z jak ogromnymi problemami się mierzy, skoro zdecydowała się na ucieczkę od Mariusza. Ale najgorsze będzie to, że Jakub nie domyśli się, że Kasia okłamała go w sprawie ojcostwa Zosi.

Wyznanie Kasi sprawi, że Karski w 1960 odcinku "M jak miłość" zacznie ją dopytywać, co chciała mu powiedzieć, kiedy ostatnio była u niego w domu, jaką tajemnicę jeszcze ukrywa. Kasia kolejny raz Jakuba okłamie. Wyzna mu jednak, że to Mariusz jest zabójcą Sowińskiego!

- Czyli ten sekret, ta tajemnica, o której nie chciałaś wcześniej powiedzieć? - Tak, właśnie o to chodziło. Zabrałam Zosię i uciekłam z domu. Mariusz o wszystkim się dowiedział... Już wcześniej groził mi, że gdybym go zdradziła, byłby gotów zabić. On zachowywał się jak jakiś szaleniec. Ja nie ma dowodów, ale wcale bym się nie zdziwiła, gdyby się okazało, że to on zabił Sowińskiego... On jest nieobliczalny, boję się go... - Jak ci mogę pomóc? - Nie możesz. Obiecaj mi tylko, że nikomu o tym nie powiesz. Może jedynie Marcinowi, on powinien się dowiedzieć, żeby pomóc Olkowi. - Nikomu nie powiem, ale posłuchaj, jeśli obawiasz się Mariusza, powinnaś wystąpić o rozwód - Nie ma mowy. To może mi tylko zaszkodzić! - Jeśli Mariusz ci grozi, tym bardziej powinnaś... - Kuba, nie rozmawiajmy o tym dobrze? - Kasiu, posłuchaj, jeśli potrzebujesz pieniędzy - Mam pieniądze. Przygotowałam się. Załatwiłam też sobie pracę w klinice w Bratysławie. Prowadzi ją moja przyjaciółka ze studiów. Tu masz wizytówkę. Jest tylko dla ciebie, schowaj ją. O godzinie 21. mamy samolot. Proszę, przekaż Marcinowi wszystko, co ci powiedziałam. Może uda się oczyścić Olka z wszelkich podejrzeń. I żeby było jasne, nie będę zeznawać w tej sprawie! - To twoja decyzja, chociaż ja uważam, że...

Pożegnanie Kasi i Jakuba w 1960 odcinku "M jak miłość"! Dostanie od niej list

Nagle w 1960 odcinku "M jak miłość" Kasia przerwie Jakubowi, bo uzna, że nadeszła już pora na pożegnanie. I tak będzie ryzykowała, że Mariusz ją dopadnie, bo poza swoją kryjówką nigdzie nie będzie bezpieczna. Przed wyjazdem na Słowację wręczy Karskiemu list z wyznaniem, że jest ojcem Zosi.

- Tu masz kopertę. Gdyby coś mi się stało, otwórz ją i przeczytaj list. Obiecaj, że otworzysz ją tylko po mojej śmierci... - Dlaczego o tym mówisz? Coś ci grozi? - Obiecaj! - Obiecuję, ale moment, co jest w tym liście? - To zabezpieczenie przyszłości mojej córki. Ja wiem, że na to nie zasłużyłam, bo tak bardzo cię skrzywdziłam, ale jesteś jedyną osobą, której ufam, jesteś moim przyjacielem i życzę ci jak najlepiej. Mam nadzieję, że będziesz szczęśliwy, a ja wyjadę i kiedy to wszystko się uspokoi, to wtedy się do ciebie odezwę...

W finale 1960 odcinka "M jak miłość" Kasia z córką Zosią wsiądzie do taksówki i będzie w drodze na lotnisko. Wszystko wskazuje na to, że Mariusz na razie jej nie znajdzie w Bratysławie, a Jakub jeszcze długo nie dowie się, że Zosia jest jego dzieckiem.

Kiedy 1960 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1960 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 24 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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