M jak miłość, odcinek 1960: Jakub nie przeczyta listu Kasi z wyznaniem, że jest ojcem Zosi. Schowa kopertę do sejfu

Czy Jakub w 1960 odcinku "M jak miłość" dowie się, że Zosia to jego córka?

Kłamstwa Kasi nie skończą się w 1960 odcinku "M jak miłość"! Nie dość, że nie przestanie się ukrywać przed Mariuszem, który nie spocznie, póki nie odzyska żony, to jeszcze wciągnie w swoje problemy Jakuba.

Zamiast powiedzieć Karskiemu całą prawdę o tym, że to on jest ojcem Zosi, że sfałszowała wynik testu na ojcostwo, by wychować córkę z Mariuszem, który okazał się nieobliczalnym zabójcą, Kasia będzie dalej brnęła w oszustwo! Jakub nie dowie się, że jest ojcem Zosi...

Kasia zaplanuje ucieczkę na Słowację w 1960 odcinku "M jak miłość"

Chociaż w 1960 odcinku "M jak miłość" dojdzie do sekretnego spotkania Kasi i Jakuba z parku, to była żona powie Karskiemu tylko część prawdy o tym, dlaczego uciekała od Mariusza.

Nie będzie miała pojęcia, że psychol wynajął detektywa, by ją znalazł. Jak podaje "Świat Seriali" w ostatniej chwili ucieknie przed nim z hotelu i zaplanuje wyjazd z Zosią do Słowacji, by teraz ukryć się w Bratysławie!

Kasia powie Jakubowi w 1960 odcinku "M jak miłość", że to Mariusz zabił Sowińskiego

Podczas spotkania byłych małżonków w 1960 odcinku "M jak miłość" Kasia przekaże Jakubowi list, w którym napisze, że to on jest ojcem Zosi. Ale to nie wszystko. Po aresztowaniu Olka (Maurycy Popiel) do Kasi dotrze, że nie może dłużej kryć Mariusza! W końcu to on zabił Sowińskiego.

Dlatego Kasia w 1960 odcinku "M jak miłość" poprosi Jakuba, by przekazał Marcinowi (Mikołaj Roznerski), że to Mariusz odpowiada za zabójstwo Sowińskiego, że zamordował go, bo ona miała romans z dyrektorem kliniki. Stąd naszyjnik Kasi znaleziony przez Jakuba w domu Sowińskiego...

Po tym, co Jakub w 1960 odcinku "M jak miłość" usłyszy od Kasi o romansie z Sowińskim i zbrodni Mariusza, przeżyje taki wstrząs. Zrozumie, że nie zna wcale swojej byłej żony...

Jakub dostanie od Kasi list na pożegnanie w 1960 odcinku "M jak miłość"

Na pożegnanie Kasia wręczy Jakubowi kopertę z listem, w którym napisze całą prawdę o ich córce Zosi. Ubłaga jednak Karskiego, żeby złożył jej przysięgę, że otworzy go dopiero po jej śmierci. Dlaczego? Kasia pokrętnie wyjaśni, że list ma "zabezpieczyć przyszłość jej córki Zosi".

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Oto co Kasia napisze w liście do Jakuba, która przekaże mu w 1960 odcinku "M jak miłość"

Co dokładnie będzie w liście Kasi do Jakuba, który w 1960 odcinku "M jak miłość" trafi do rąk Karskiego?

Jakub, strasznie Cię przepraszam. Skrzywdziłam Cię. Okłamałam was wszystkich. Ojcem Zosi jesteś Ty, nie Mariusz. Po mojej śmierci zaopiekuj się naszą córką. Mam nadzieję, że mi to wybaczysz. Zrozumiesz, dlaczego tak postąpiłam.

W finale 1960 odcinka "M jak miłość" Jakub schowa zaklejoną kopertę z listem Kasi w sejfie w agencji detektywistycznej. Choć będzie go kusiło, by przeczytać ostatnią wolę Kasi, to się powstrzyma. I przez to nadal nie dowie się, ze jest ojcem Zosi.

Kiedy 1960 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1960 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 24 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2

M jak miłość. Mariusz zgotuje Kasi piekło! Ze strachu przed psychopatą ucieknie z córką