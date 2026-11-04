M jak miłość, odcinek 1960: Kasia napisze do Jakuba list, w którym wyjawi, że jest ojcem jej córki. Karski przeczyta go dopiero po jej śmierci - ZDJĘCIA

Kasia ucieknie od Mariusza w 1955 odcinku "M jak miłość" i zakończy przemocowy związek

Kasia w nadchodzących odcinkach "M jak miłość" zrozumie, że Mariusz to najgorsze, co ją w życiu spotkało. Agresywny, nieobliczalny mężczyzna zamieni jej życie w piekło. Dlatego lekarka postanowi uciec od męża i razem z córką ukryć się przed jego zaborczością.

Jednak kiedy w 1960 odcinku "M jak miłość" Kasia będzie z Zosią poza domem, architekt nie odpuści. Znajdzie sposób, by wytropić żonę, by znów ją nachodzić, nawet mimo tego, że ona wyraźnie będzie się go bała. To jednak nie wszystko. Kasia, zdesperowana i załamana, postanowi wyjechać. Nie tylko uciec z mieszkania Mariusza, ale także po porostu zniknąć.

Kasia przyzna się do sfałszowanych wyników badań na ojcostwo. W 1960 odcinku "M jak miłość" zostawi Jakubowi list, w którym wyzna prawdę

Kasia nie wyjedzie bez pozostawienia po sobie choćby najmniejszego zabezpieczenia. Zanim wsiądzie w taksówkę, by odjechać z córką i uciec, przygotuje list do Jakuba. Wyzna w nim, że to on jest biologicznym tatą Zosi, że on ma do niej prawa i może się nią zająć, kiedy jej coś się stanie. Lekarka zrobi taki ruch po to, by w razie jej śmierci być pewną, że dziewczynka ma dobrą opiekę, ciepły dom. Przecież nie wyobraża sobie, by to Mariusz przejął dziecko i zatruł mu życie!

- To już jest granica, która doprowadza ją do tego, że musi to wszystko zakończyć i ma dwie drogi, albo się poddać albo walczyć i zacząć nowe życie z dala od tego, co sama sobie zgotowała - mówi Paulina Lasota w "Kulisach M jak miłość".

Jakub nie będzie mógł przeczytać listu Kasi w 1960 odcinku "M jak miłość"

Cała sprawa z listem w 1960 odcinku "M jak miłość" będzie jednak dużo bardziej skomplikowana. Chodzi o to, że Kasia postawi twardy warunek, by list naprawdę został przez detektywa odczytany. Sama ustali, że można go otworzyć tylko w razie jej śmierci.

Lekarka wie dobrze, że grozi jej niebezpieczeństwo ze strony Mariusza, zresztą życie może się różnie ułożyć. Dlatego też, w 1960 odcinku "M jak miłość" przygotuje sobie podkładkę pod to, że jeśli zginie, jeśli coś jej się stanie, to Jakub przejmie opiekę nad Zosią. Kasia wie, że Karski nigdy nie zostawiłby swojego dziecka w potrzebie.

Kiedy 1960 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1960 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 24 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

9

M jak miłośc. Mariusz zgotuje Kasi piekło! Ze strachu przed psychopatą ucieknie z córką

Okrutny czyn Mariusza! Kasia wyzna Jakubowi, jak bardzo go skrzywdziła