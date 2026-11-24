Agnes przeżyje napad w 1961 odcinku "M jak miłość", ale będzie miała złamany kręgosłup!

W finale 1961 odcinka "M jak miłość" pobita Agnes trafi do szpitala w Gródku, gdzie od razu zajmą się nią lekarze, z którymi na co dzień pracuje Artur Rogowski. W tym czasie zrozpaczoną Basię (Karina Woźniak) przesłuchają policjanci - Natalka (Dominika Suchecka) i Adam Karski (Patryk Szwichtenberg). Niestety sprawcy napadu na Agnes i Basią wciąż pozostaną na wolności.

Agnes przeżyje, ale w 1961 odcinku "M jak miłość" jej stan będzie ciężki. Nie odzyska przytomności, kiedy pojawią się przy niej bliscy z rodziny: Marysia, Artur, a nawet Paweł (Rafał Mroczek). Po koszmarze, jaki obie przeszły, Basia będzie przeżywała taką traumę, że nie przypomni sobie wyglądu twarzy napastników.

- Zaatakowali nas. Wciągnie mnie do samochodu. Agnes mnie broniła - powie roztrzęsiona córka Rogowskich.

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Taką diagnozę Rogowscy usłyszą w 1961 odcinku "M jak miłość". Stan pobitej Agnes będzie ciężki

Po napadzie u Agnes w 1961 odcinku "M jak miłość" wystąpią poważne obrażenia kręgosłupa. Lecz na szczęście wyniki badań nie potwierdzą najgorszego - trwałego paraliżu, który oznaczałby, że córka Rogowskiego już nie mogłaby chodzić ani stanąć na własnych nogach.

Lekarz Wojtek (Józef Hamkało) w 1961 odcinku "M jak miłość" uspokoi Artura, Marysię i Agnes, że póki co, nie ma żadnego zagrożenia życia dla Agnes. Nie licząc wstrząśnienia mózgu i złamanego kręgosłupa.

- Agnes to jest moja córka. Co się dzieje? - Miała lekkie wstrząśnienie mózgu. Doszło do złamania odcinka lędźwiowego kręgosłupa przy L4 i L5. Spokojnie, miała sporo szczęścia. Typowe stabilne złamanie. Dostała gorset, leki przeciwbólowe. Zatrzymamy ją na obserwacji. Jeśli nie będzie się działo nic nadzwyczajnego, wyślemy do domu... - Czyli będzie mogła chodzić? - zapyta zapłakana Basia lekarza siostry. - Tak... Wszystko powinno być dobrze - zapewni Wojtek.

Choć w finale 1961 odcinka "M jak miłość" Agnes powoli zacznie odzyskiwać świadomość, najgorsze dopiero przed nią...

Kiedy 1961 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1961 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 30 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2

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