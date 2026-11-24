Marcin będzie szukał tajemniczej brunetki. To ona zna prawdę o Sowińskim?

Po śmierci dyrektora kliniki policja będzie próbowała ustalić, kto odpowiada za jego zabójstwo. Podejrzenia padną między innymi na Olka (Maurycy Popiel), który został zatrzymany i trafił do aresztu. Marcin nie uwierzy jednak, że sprawa jest tak prosta. Zacznie prowadzić własne dochodzenie i szukać kobiety, która regularnie spotykała się z Sowińskim. Detektyw dotrze nawet do sąsiada zmarłego. Mężczyzna opowie mu o brunetce, która zostawała u dyrektora na noc, ale ich zachowanie nie przypominało zakochanej pary. Kobieta sprawiała wrażenie przestraszonej, a po wspólnych porannych wyjściach odjeżdżała tak, jakby chciała jak najszybciej uciec. Marcin nie będzie jeszcze wiedział, że świadek opowiada o Kasi, którą Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski) próbuje chronić.

Kama zasugeruje, że brunetka mogła zabić dyrektora w 1960 odcinku "M jak miłość"!

O tajemniczej kobiecie Marcin porozmawia również z Kamą. W końcu sprawa śmierci Sowińskiego będzie bezpośrednio dotyczyła jego brata, a aresztowanie Olka mocno odbije się także na Anecie (Ilona Janyst). Żona lekarza będzie w fatalnym stanie psychicznym i coraz gorzej zniesie oczekiwanie na rozwój wydarzeń. Kama zacznie zastanawiać się, czy znajomość dyrektora z brunetką nie miała związku z jego śmiercią. Zasugeruje nawet, że mogło dojść do zdrady i zawodu miłosnego, które doprowadziły do tragedii.

- Myślisz, że to ona go zabiła? Jakaś zdrada? Zawód miłosny?

Marcin nie będzie jednak chciał snuć teorii bez dowodów. Najważniejsze okaże się dla niego odnalezienie kobiety, która może wiedzieć, co wydarzyło się przed śmiercią dyrektora.

- Nie wiem, wiem tylko, że muszę ją znaleźć - powie twardo Marcin i zapyta o stan Anety.

Kama powie Marcinowi o fatalnym stanie Anety po aresztowaniu Olka w 1960 odcinku "M jak miłość"

- Fatalnie, jest w rozsypce. Gdyby nie proszki to... Jeżeli za chwilę nie wypuszczą Olka to ona tego nie wytrzyma - powtórzy smutno Kama.

Chodakowski będzie więc miał dwa powody, by jak najszybciej dotrzeć do prawdy. Nie tylko będzie chciał znaleźć zabójcę Sowińskiego, ale przede wszystkim oczyścić brata z podejrzeń. Tymczasem nie będzie miał pojęcia, jak blisko rozwiązania zagadki się znajduje.

Kiedy 1960 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1960 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 24 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.