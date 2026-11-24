Na Wspólnej, odcinek 4321: Daria ponownie spotka Piotra Kiliana

Wątek Darii i Piotra Kiliana zacznie się rozwijać po ich niespodziewanym spotkaniu w 4320. odcinku „Na Wspólnej”. Daria przypadkowo wpadnie pod koła samochodu prowadzonego przez policjanta. Na szczęście sytuacja nie zakończy się poważnymi konsekwencjami. Bohaterowie zobaczą się ponownie już w kolejnym odcinku, tym razem na komisariacie. Początkowe napięcie szybko ustąpi miejsca żartom, dzięki czemu Daria i Piotr nawiążą bardziej swobodny kontakt. Kobieta nie będzie jednak świadoma, jak wiele łączy nowego znajomego z ośmioletnią Polą. W 4318. odcinku dziewczynka niespodziewanie zadzwoniła do programu „Godzina szczerości”, prowadzonego przez Martę, Fabiana i Darię. Tematem pierwszego wydania była żałoba, a telefon Poli stał się ogromnym zaskoczeniem podczas audycji. Jej historia i zachowanie dziewczynki na tyle zainteresują Darię, że ta nie przestanie o niej myśleć. W 4321. odcinku Daria nadal nie będzie wiedziała, że Piotr jest ojcem Poli.

Na Wspólnej, odcinek 4321: Pola sama odnajdzie numer Darii

Największe zaskoczenie czeka Darię ze strony Poli. Ośmiolatka samodzielnie odnajdzie w internecie numer telefonu dziennikarki i postanowi się z nią skontaktować. Nie będzie to przypadkowe spotkanie ani inicjatywa dorosłych. Dziewczynka sama zrobi pierwszy krok, by ponownie porozmawiać z kobietą, którą poznała za sprawą programu „Godzina szczerości”. Telefon Poli zupełnie zaskoczy Darię. Dziewczynka już wcześniej zwróciła jej uwagę podczas audycji, a teraz ponownie pojawi się w jej życiu. Dziennikarka nie będzie jednak znała całego tła rodzinnej sytuacji ośmiolatki. Nie zdaje sobie jeszcze sprawy, że jej nowy znajomy z komisariatu, Piotr Kilian, jest właśnie ojcem dziewczynki. Przypadkowe spotkanie z policjantem i niespodziewany telefon od Poli sprawią, że drogi tych bohaterów zaczną się coraz bardziej splatać. Daria wciąż nie będzie jednak świadoma, jak blisko siebie znajdują się te dwie historie.

„Na Wspólnej” – data i godzina emisji 4321. odcinka

„Na Wspólnej” to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali, który widzowie mogą oglądać od poniedziałku do czwartku na antenie TVN. Odcinek 4321. serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany we wtorek, 1 grudnia 2026 roku o godzinie 20:15 w TVN. Epizod będzie można obejrzeć również online w serwisie streamingowym Player.

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