Na Wspólnej, odcinek 4321: Ula nagra wyznanie o gwałcie i opublikuje je w sieci

W 4295. odcinku Hofferówna nie zdała egzaminu, a wykładowca zaproponował jej konsultacje. W 4310. odcinku zaprosił ją do swojego domu po materiały do nauki. Podczas spotkania dosypał jej do soku środek odurzający. W 4311. odcinku Ula obudziła się u Wysockiego i nie pamiętała, co wydarzyło się poprzedniej nocy. Mężczyzna zapewniał ją, że nic się nie stało. W 4312. odcinku Hofferówna zauważyła na ciele siniaki i zaczęła rozumieć, że została zgwałcona. Później wykładowca próbował ją szantażować. Ula nie potrafiła już traktować jego zachowania jako zwykłego nieporozumienia. W 4319. odcinku oznajmiła mu, że wie, co jej zrobił, a także złożyła w dziekanacie wniosek o zmianę egzaminatora.

Ula nie będzie już chciała ukrywać tego, co spotkało ją ze strony wykładowcy. W 4321. odcinku „Na Wspólnej” studentka nagra poruszające wyznanie, w którym opowie o gwałcie, a następnie opublikuje film w internecie. Zdecyduje się na publiczne przedstawienie swojej historii, choć będzie to oznaczało kolejne trudne doświadczenie związane z ujawnieniem tego okrutnego aktu przemocy.

Na Wspólnej, odcinek 4321: Kamil będzie naciskał na dziekana

Kamil nie pozostanie obojętny na to, co spotkało jego córkę. W 4321. odcinku „Na Wspólnej” Hoffer będzie naciskał na dziekana, żeby zawiesił Wysockiego. Będzie chciał doprowadzić do tego, by wykładowca nie mógł dalej pracować ze studentkami, skoro pojawiły się wobec niego tak poważne oskarżenia. Problem w tym, że sama decyzja uczelni nie rozwiąże sprawy Uli. Hofferówna będzie musiała również zmierzyć się z postępowaniem policyjnym. Dziewczyna złoży zeznania, ale Iga Przybysz (Lidia Sadowa) uświadomi jej, że same wiadomości SMS od Wysockiego są zbyt słabymi dowodami. Hofferówna przekona się więc, że opowiedzenie o gwałcie to dopiero początek walki.

Sytuacja będzie tym bardziej skomplikowana, że Ula wcześniej próbowała uzyskać ochronę na uczelni. W 4320. odcinku pojawiła się na poprawce z histologii, podczas której egzaminatorem okazał się Wysocki. Choć uczelnia przysłała obserwatorkę, ta nie zareagowała na zachowanie wykładowcy, który wyraźnie mścił się na studentce. Ula wróciła wtedy do domu roztrzęsiona i ze łzami opowiedziała ojcu o tym, co ją spotkało. Teraz Kamil będzie próbował wymóc na władzach uczelni konkretną reakcję. Nie będzie to jednak jedyny problem związany z oskarżeniami wobec Wysockiego. Dziewczyna będzie musiała zadbać także o to, by jej słowa znalazły potwierdzenie w materiale dowodowym.

Na Wspólnej, odcinek 4321: Dex będzie chciał sam rozprawić się z Wysockim

Na uczelni Ula nie będzie mogła liczyć wyłącznie na wsparcie ojca. W 4321. odcinku „Na Wspólnej” Kamil spotka Dexa, który będzie wściekły i gotowy samemu rozprawić się z wykładowcą. Chłopak nie zaakceptuje tego, że Wysocki nadal może funkcjonować na uczelni, mimo że skrzywdził jego ukochaną. Dex będzie natomiast musiał powstrzymać się przed samodzielnym wymierzaniem sprawiedliwości.

„Na Wspólnej” – data i godzina emisji 4321. odcinka

„Na Wspólnej” to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali, który widzowie mogą oglądać od poniedziałku do czwartku na antenie TVN. Odcinek 4321. serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany we wtorek, 1 grudnia 2026 roku o godzinie 20:15 w TVN. Epizod będzie można obejrzeć również online w serwisie streamingowym Player.

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