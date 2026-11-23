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W poprzednim odcinku Kamil martwił się dziwnym zachowaniem Uli, która unikała Dexa i nie chciała zdradzić, co ją tak naprawdę przeraża. Dziewczyna ostatecznie przełamała się i złożyła w dziekanacie wniosek o zmianę egzaminatora, oskarżając profesora Wysockiego o gwałt. W tym samym czasie Bradecka przyznała się Marcie do nagłośnienia w mediach sprawy pedofilii, co wprawiło Leśniewską w osłupienie. Na dachu kamienicy przy ulicy Wspólnej uroczyście otwarto nową restaurację, której menadżerką ku zaskoczeniu wspólników została Milena. A czego teraz się spodziewać?
„Na Wspólnej” odcinek 4320 - streszczenie
Ula przystąpi do poprawkowego egzaminu z histologii i dozna szoku, gdy na sali zobaczy oskarżanego przez siebie o gwałt Wysockiego. Mimo że uczelnia wyśle na miejsce obserwatorkę, kobieta nie zareaguje na mściwe zachowanie egzaminatora wobec studentki. Roztrzęsiona dziewczyna wróci do domu i ze łzami w oczach wyzna ojcu, co zrobił jej profesor Wysocki. Tymczasem Sławek będzie musiał tłumaczyć się przed rzecznikiem dyscyplinarnym z pobicia mężczyzny zatrzymanego podczas śledztwa w sprawie siatki pedofilskiej. Policjant będzie uparcie twierdził, że podejrzany sam się przewrócił. Przed komendą dojdzie też do niebezpiecznego wypadku, w którym Daria wpadnie wprost pod koła samochodu prowadzonego przez Piotra. W restauracji Ilona zacznie czekać na porażkę nowej menadżerki, która przydarzy się szybciej, niż ktokolwiek przypuszczał, gdy w siłowni dojdzie do wypadku z udziałem matki Brygidy.
„Na Wspólnej” odcinek 4320 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premiera 4320 odcinka serialu „Na Wspólnej” odbędzie się o godzinie 20:15 na antenie TVN już w poniedziałek, 30 listopada 2026 roku.
„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada
„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy o codziennym życiu mieszkańców warszawskiej ulicy Wspólnej, ich rodzinach, związkach oraz pracy. Fabuła śledzi kilka powiązanych ze sobą rodzin, pokazując zwykłe sprawy oraz dramatyczne wydarzenia, takie jak konflikty, choroby, zdrady i powroty, które przez lata zmieniają ich relacje. Produkcja od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród widzów stacji TVN. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
- Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)
- Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)
- Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)
- Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)
- Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)
- Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)
- Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)
- Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)
- Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
- Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)
- Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
- Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
- Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)