W poprzednim odcinku Kamil martwił się dziwnym zachowaniem Uli, która unikała Dexa i nie chciała zdradzić, co ją tak naprawdę przeraża. Dziewczyna ostatecznie przełamała się i złożyła w dziekanacie wniosek o zmianę egzaminatora, oskarżając profesora Wysockiego o gwałt. W tym samym czasie Bradecka przyznała się Marcie do nagłośnienia w mediach sprawy pedofilii, co wprawiło Leśniewską w osłupienie. Na dachu kamienicy przy ulicy Wspólnej uroczyście otwarto nową restaurację, której menadżerką ku zaskoczeniu wspólników została Milena. A czego teraz się spodziewać?

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„Na Wspólnej” odcinek 4320 - streszczenie

Ula przystąpi do poprawkowego egzaminu z histologii i dozna szoku, gdy na sali zobaczy oskarżanego przez siebie o gwałt Wysockiego. Mimo że uczelnia wyśle na miejsce obserwatorkę, kobieta nie zareaguje na mściwe zachowanie egzaminatora wobec studentki. Roztrzęsiona dziewczyna wróci do domu i ze łzami w oczach wyzna ojcu, co zrobił jej profesor Wysocki. Tymczasem Sławek będzie musiał tłumaczyć się przed rzecznikiem dyscyplinarnym z pobicia mężczyzny zatrzymanego podczas śledztwa w sprawie siatki pedofilskiej. Policjant będzie uparcie twierdził, że podejrzany sam się przewrócił. Przed komendą dojdzie też do niebezpiecznego wypadku, w którym Daria wpadnie wprost pod koła samochodu prowadzonego przez Piotra. W restauracji Ilona zacznie czekać na porażkę nowej menadżerki, która przydarzy się szybciej, niż ktokolwiek przypuszczał, gdy w siłowni dojdzie do wypadku z udziałem matki Brygidy.

„Na Wspólnej” odcinek 4320 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 4320 odcinka serialu „Na Wspólnej” odbędzie się o godzinie 20:15 na antenie TVN już w poniedziałek, 30 listopada 2026 roku.

„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy o codziennym życiu mieszkańców warszawskiej ulicy Wspólnej, ich rodzinach, związkach oraz pracy. Fabuła śledzi kilka powiązanych ze sobą rodzin, pokazując zwykłe sprawy oraz dramatyczne wydarzenia, takie jak konflikty, choroby, zdrady i powroty, które przez lata zmieniają ich relacje. Produkcja od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród widzów stacji TVN. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)

Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)

Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)

Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)

Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)

Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)

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