Weronika wreszcie się obudzi po brutalnej napaści przez Grega w 4315 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4315 odcinku "Na Wspólnej" Weronika wreszcie odzyska przytomność po brutalnym ataku Grega w jej własnym domu! Zdradzamy, że Kalski rzuci się na Roztocką i zacznie ją dusić tak samo jak wcześniej Ewelinę.

Tyle tylko, że w przypadku prawniczki pomoc nadejdzie zbyt późno, bo po starciu z tyranem, straci ona przytomność i dopiero wtedy odnajdzie ją Robert (Dariusz Wnuk)! Oczywiście, Tadeusiak od razu zadzwoni po pomoc, a jego byłą ukochana w ciężkim stanie trafi do szpitala, gdzie przez większość czasu będzie nieprzytomna, a bliscy będą drżeć o jej życie w "Na Wspólnej".

Bliscy Roztockiej będą mieć aż dwa powody do radości w 4315 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale na szczęście już w 4315 odcinku "Na Wspólnej" Roztocka się obudzi! Weronika odzyska przytomność ku ogromnej ucieczce Kacpra, który od razu rzuci się matce w objęcia. Ale nie tylko jej syn się ucieszy, bo ogromnej radości nie ukryje i Nalepa. Zwłaszcza, że tego dnia będzie miał aż dwa powody do świętowania.

Oczywiście, tym najważniejszym w 4315 odcinku "Na Wspólnej" będzie wybudzenie się jego ukochanej Weroniki, o której życie będzie bał się równie mocno co Kacper, Robert, Ewelina czy Jagoda (Laura Zawadka). A nawet bardziej, bo jako lekarz doskonale będzie wiedział, jak to się będzie mogło skończyć. Ale do najgorszego nie dojdzie! A wręcz przeciwnie, gdyż nie dość, że Roztocka przeżyje, to jeszcze oprawca jej i Kalskich wreszcie trafi w ręce policji i za to zapłaci!

Koszmar Kalskich wreszcie się skończy w 4315 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4315 odcinku "Na Wspólnej" Tadeusiak z pomocą Sławka (Mariusz Słupiński) i przy wsparciu innych policjantów w końcu zatrzyma Grega, który wcześniej ucieknie mu z domu Weroniki. Ale tym razem już się nie wywinie, gdy Robert zaczai się na niego w jego domu z pistoletem. Wówczas Greg sam się podda, bo nie będzie miał już żadnych szans!

W 4315 odcinku "Na Wspólnej" Kalski wyląduje w rękach policji, dzięki czemu koszmar jego żony, córki i Weroniki definitywnie dobiegnie końca, bo Greg już się z tego nie wywinie. I wreszcie odpowie za to, co robił Ewelinie, a teraz także za to, co zrobi Roztockiej.

Kiedy 4315 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 4315"Na Wspólnej" będzie miał premierę w czwartek, 19 listopada 2026 r., o godz. 20.15 w TVN.

38

Państwo i wojsko – jaką rolę drony mają odegrać w systemie bezpieczeństwa Polski?