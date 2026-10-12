Na Wspólnej, odcinek 4302: Greg zagrozi Weronice śmiercią! Nie zdoła już uratować Eweliny - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-10-12 10:35

W 4302 odcinku "Na Wspólnej" Weronika (Renata Dancewicz) pod nieobecność Grega (Michał Sitarski) ponownie zjawi się przed domem Kalskich. Prawniczka za wszelką cenę zechce uratować Ewelinę (Marta Malikowska), która zdecyduje się do wrócić do męża wraz z Jagodą (Laura Zawadka). Tyle tylko, że jej wizytę zakłóci powrót tyrana. W 4302 odcinku "Na Wspólnej" Kalski siłą odciągnie Roztocką od swojej żony i wyprowadzi ją ze swojej posiadłości, ale na tym wcale nie poprzestanie! Wszystko przez to, że posunie się jeszcze do gróźb śmierci! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

Weronika zawalczy o Ewelinę i Jagodę w 4302 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4302 odcinku "Na Wspólnej" Greg wróci do szpitala, ale wcale nie jako pacjent, gdzie trafił po dźgnięciu nożem, a lekarz! Kalski zechce wykorzystać urlop, aby jak najszybciej wrócić do pracy. Przynajmniej taką wersję wciśnie Nalepie (Przemysła Sadowski), na którego się tam natknie.

Oczywiście, w 4302 odcinku "Na Wspólnej" o wszystkim dowie się też i Weronika, która postanowi skorzystać z tej okazji, że Grega akurat nie będzie w domu. Roztocka ponownie zjawi się przed domem Kalskiego, aby jeszcze raz i już na spokojnie porozmawiać z jego żoną, która po tym wszystkim, co z nim przeszła, zdecyduje się do niego wrócić wraz z Jagodą.

Greg usłyszy rozmowę żony z Roztocką w 4302 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4302 odcinku "Na Wspólnej" Weronika za wszelką cenę spróbuje przekonać Ewelinę, że powinna odejść od tyrana i ratować siebie i córkę. Zwłaszcza, że doskonale będzie wiedziała, że Greg wcale się nie zmienił, co sam zdąży jej zaprezentować, gdy stawi jej czoła w walce o odzyskanie Jagody pod nieobecność Kalskiej. I w tym Roztocka ponownie postanowi ją uświadomić. Szczególnie, że i jej Kalski szybko to zademonstruje.

Tym bardziej, gdy w 4302 odcinku "Na Wspólnej" usłyszy ich rozmowę i tak się wścieknie, że znów przestanie nad sobą hamować. Zwłaszcza, gdy zda sobie sprawę, że przez Weronikę kolejny raz będzie mógł stracić żonę i córkę, które dopiero co uda mu się odzyskać. Dlatego posunie się już do ostateczności i względem Roztockiej.

Kalski zaatakuje i Weronikę w 4302 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4302 odcinku "Na Wspólnej" Greg siłą odciągnie Weronikę od Eweliny i wyprowadzi ją sprzed swojego domu. Sadysta mocno chwyci prawniczkę za rękę, ale nie posunie się wyłącznie do przemocy fizycznej. Wszystko przez to, że wyprowadzony z równowagi już nawet zacznie grozić Roztockiej śmiercią, gdy ta nie zostawi ich w spokoju. Szczególnie, że po tej akcji żona i córka dalej z nim zostaną, a ukochana Lwa już nie zdoła ich uratować, bo Kalska się jej nie posłucha!

W 4302 odcinku "Na Wspólnej" Jagoda nie będzie zadowolona z takiego obrotu spraw. Zwłaszcza, iż będzie świadoma tego, że Weronika ma rację. Ale jej matka znów wybierze tyrana.

Kiedy 4302 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 4302 "Na Wspólnej" będzie miał premierę w środę, 28 października 2026 r., o godz. 20.15 w TVN.

Weronika i Greg podczas ostrej konfrontacji przed domem. O kulisach Na Wspólnej przeczytasz na SE Superseriale.
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Na Wspólnej. Nowa czołówka od września! Będą zmiany w obsadzie

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