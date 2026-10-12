Na Wspólnej, odcinek 4302: Greg zagrozi Weronice śmiercią! Nie zdoła już uratować Eweliny - ZDJĘCIA

Weronika zawalczy o Ewelinę i Jagodę w 4302 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4302 odcinku "Na Wspólnej" Greg wróci do szpitala, ale wcale nie jako pacjent, gdzie trafił po dźgnięciu nożem, a lekarz! Kalski zechce wykorzystać urlop, aby jak najszybciej wrócić do pracy. Przynajmniej taką wersję wciśnie Nalepie (Przemysła Sadowski), na którego się tam natknie.

Oczywiście, w 4302 odcinku "Na Wspólnej" o wszystkim dowie się też i Weronika, która postanowi skorzystać z tej okazji, że Grega akurat nie będzie w domu. Roztocka ponownie zjawi się przed domem Kalskiego, aby jeszcze raz i już na spokojnie porozmawiać z jego żoną, która po tym wszystkim, co z nim przeszła, zdecyduje się do niego wrócić wraz z Jagodą.

Greg usłyszy rozmowę żony z Roztocką w 4302 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4302 odcinku "Na Wspólnej" Weronika za wszelką cenę spróbuje przekonać Ewelinę, że powinna odejść od tyrana i ratować siebie i córkę. Zwłaszcza, że doskonale będzie wiedziała, że Greg wcale się nie zmienił, co sam zdąży jej zaprezentować, gdy stawi jej czoła w walce o odzyskanie Jagody pod nieobecność Kalskiej. I w tym Roztocka ponownie postanowi ją uświadomić. Szczególnie, że i jej Kalski szybko to zademonstruje.

Tym bardziej, gdy w 4302 odcinku "Na Wspólnej" usłyszy ich rozmowę i tak się wścieknie, że znów przestanie nad sobą hamować. Zwłaszcza, gdy zda sobie sprawę, że przez Weronikę kolejny raz będzie mógł stracić żonę i córkę, które dopiero co uda mu się odzyskać. Dlatego posunie się już do ostateczności i względem Roztockiej.

Kalski zaatakuje i Weronikę w 4302 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4302 odcinku "Na Wspólnej" Greg siłą odciągnie Weronikę od Eweliny i wyprowadzi ją sprzed swojego domu. Sadysta mocno chwyci prawniczkę za rękę, ale nie posunie się wyłącznie do przemocy fizycznej. Wszystko przez to, że wyprowadzony z równowagi już nawet zacznie grozić Roztockiej śmiercią, gdy ta nie zostawi ich w spokoju. Szczególnie, że po tej akcji żona i córka dalej z nim zostaną, a ukochana Lwa już nie zdoła ich uratować, bo Kalska się jej nie posłucha!

W 4302 odcinku "Na Wspólnej" Jagoda nie będzie zadowolona z takiego obrotu spraw. Zwłaszcza, iż będzie świadoma tego, że Weronika ma rację. Ale jej matka znów wybierze tyrana.

Kiedy 4302 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 4302 "Na Wspólnej" będzie miał premierę w środę, 28 października 2026 r., o godz. 20.15 w TVN.

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