Na Wspólnej, odcinek 4301: Ewelina wróci do Grega! Znów będą rodziną - ZDJĘCIA

Tak Greg odzyska Ewelinę i Jagodę w 4301 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4301 odcinku "Na Wspólnej" Greg zatrzyma Jagodę w drodze do szkoły i oświadczy jej, że tym razem już jadą do domu. Tym bardziej, że nie zjawi się po nią sam tylko z Eweliną, która po namowach męża wypisze się ze szpitala psychiatrycznego na "własne" żądanie i zgodzi się do niego wrócić po tym wszystkim, co jej zrobił. Szczególnie, gdy zacznie ją nachodzić.

Oczywiście, Kalski nie zrobi tego bez powodu, gdyż zda sobie sprawę, ze tylko w ten sposób córka do niego wróci. I wcale się nie pomyli, bo w tym przypadku Jagoda mu już nie odmówi. W 4301 odcinku "Na Wspólnej" Kalska spakuje swoje rzeczy z domu Roztockiej i faktycznie wróci z matką i ojcem do ich dawnego domu.

Tak Kalski spróbuje wkupić się w łaski rodziny w 4301 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4301 odcinku "Na Wspólnej" Greg zacznie stwarzać pozory prawdziwej rodziny. Kalski zaserwuje żonie i córce posiłek, co do tej pory leżało wyłącznie na głowie Eweliny. Ale tym razem zajmie się tym jej mąż, który w ten sposób będzie chciał je mocniej do siebie przekonać. Szczególnie, że jeszcze w obecności córki chwyci żonę za rękę, czemu jednak ona będzie się przyglądać z pewnym dystansem.

Podobnie jak Weronika, która na wieść o wyprowadzce Jagody z jej domu w 4301 odcinku "Na Wspólnej" od razu pojedzie do szpitala, w którym do tej pory przybywała Ewelina. Jednak tam dowie się, że Kalskiej już tam nie ma, bo zdąży się już z niego wypisać. Wówczas dla Roztockiej stanie się jasne, że Kalskie wróciły z powrotem do tyrana, gdzie sama także od razu się uda.

Tyran znów pokaże swoją prawdziwą twarz w 4302 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4301 odcinku "Na Wspólnej" Weronika zjawi się przed domem Grega i da mu jasno do zrozumienia, że nie odejdzie, póki nie porozmawia z Eweliną. W tej sytuacji triumfujący Klaski zawoła do nich żonę, która pokaże się Rozotckiej. Ale wcale z nią nie wróci. Tylko zostanie razem z córką u Grega, czego prawniczka nie będzie w stanie pojąć.

Jednak tak łatwo się nie podda i pod nieobecność Grega w 4302 odcinku "Na Wspólnej", który akurat przyjedzie do pracy, zajedzie tam po raz kolejny, aby ratować Ewelinę i jej córkę. Weronika zacznie namawiać ją do ucieczki, co niestety usłyszy powracający Kalski, który siłą odciągnie Roztocką od żony. A nawet zacznie jej grozić śmiercią!

Kiedy 4301 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 4301 "Na Wspólnej" będzie miał premierę we wtorek, 27 października 2026 r., o godz. 20.15 w TVN.

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