Na Wspólnej, odcinek 4299: Greg spróbuje przeciągnąć Jagodę na swoją stronę! Tak pogrąży przed nią Ewelinę

Greg nie odpuści i córce w 4299 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4299 odcinku "Na Wspólnej" Greg nie ustąpi, póki Jagoda nie wróci z nim do domu i nie przejdzie na jego stronę. Szczególnie, że z tego względu wcześniej obciąży swoimi zeznaniami Ewelinę, a nie córkę. Mimo, iż doskonale będzie wiedział, że to właśnie ona, a nie jego żona dźgnęła go nożem. Ale Kalski zrobi wszystko, aby ją pogrążyć.

Oczywiście, w 4299 odcinku "Na Wspólnej" także i przed córką. Dlatego, gdy nie uda mu się za pierwszym, gdy po wypisaniu się ze szpitala, zjawi się przed domem Weroniki i spróbuje nakłonić ją do spakowania się i powrotu z nim, spróbuje raz jeszcze. Jednak już bez obecności Roztockiej, która stanie w obronie dziewczyny, a jemu zacznie grozić policją!

Kalski zrobi z żony potwora przed Jagodą w 4299 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4299 odcinku "Na Wspólnej" Kalski ponownie zaczeka na córkę, ale już przed jej szkołą, a nie przed posiadłością Roztockiej. Greg zacznie wmawiać Jagodzie, że Ewelina wplątała się w romans i chciała porzucić ich rodzinę, ale on pozwolił jej z nim zostać. Ale nie przyszło mu to łatwo, bo tak się na nią za to pogniewał, że aż zaczął się nad nią znęcać psychicznie i fizycznie.

Słowa Grega w 4299 odcinku "Na Wspólnej" tak wstrząsną Jagodą, że dziewczyna aż zaleje się łzami. Zapłakaną 16-latkę dopiero wieczorem odnajdzie Weronika, ale ta nie będzie chciała z nią rozmawiać, bo wciąż będą trzymały ją emocje po tym, co usłyszała.

Komu uwierzy Jagoda w 4299 odcinku "Na Wspólnej"?

Czy zatem w 4299 odcinku "Na Wspólnej" Jagoda uwierzy Gregowi i odwróci się od własnej matki? Czy córka przejdzie na stronę Kalskiego, a on osiągnie swój kolejny chory cel? Czy ostatecznie pogrąży Ewelinę?

Tym bardziej, że ZDJĘCIA z kolejnych odcinków "Na Wspólnej" pokazują, że Greg naprawdę mógł nieźle to obmyślić, bo finalnie po wypuszczeniu z leczenia psychiatrycznego Ewelina wróci z Jagodą do tyrana, co mogłoby potwierdzać jego wersję o karze żony. Jednak fotografie nie wskazują za bardzo na to, aby córka faktycznie uwierzyła ojcu! A wręcz przeciwnie!

Kiedy 4299 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 4295 "Na Wspólnej" będzie miał premierę w czwartek, 22 października 2026 r., o godz. 20.15 w TVN.

24