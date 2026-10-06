Na Wspólnej, odcinek 4294: Agresywny Greg zaatakuje Weronikę! Nie odda mu córki

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-10-06 13:44

W 4294 odcinku "Na Wspólnej" agresywny Greg (Michał Sitarski) da swój kolejny popis. Ale tym razem weźmie sobie na cel już nie Ewelinę (Marta Malikowska), która wciąż będzie przebywać na leczeniu psychiatrycznym, przez co na niej nie będzie mógł się już wyżyć, a Weronikę (Renata Dancewicz). W 4294 odcinku "Na Wspólnej" Kalski przyjedzie przed dom Roztockiej, aby za wszelką cenę zabrać od niej ze sobą Jagodę (Laura Zawadka). A gdy córka się na to nie zgodzi, a prawniczka stanie w jej obronie, to tyran znów posunie się do przemocy! Koniecznie poznaj szczegóły!

Greg zjawi się przed domem Weroniki w 4294 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4294 odcinku "Na Wspólnej" Lew (Przemysła Sadowski) zaalarmuje Weronikę, że Greg wypisał się ze szpitala na własne żądanie, gdy on uświadomił go w tym, że prawda o nim wyszła na jaw. I choć medycy będą próbowali zatrzymać agresywnego mężczyznę, to jednak Kalski im się wyrwie. Dlatego Nalepa postanowi od razu ostrzec ukochaną.

I słusznie, bo w 4294 odcinku "Na Wspólnej" Greg faktycznie przyjedzie prosto przed jej dom, gdzie będzie przebywać jego córka, która wcześniej napadła na niego z nożem, chcąc ratować życie matki. Kalski zaczeka na Jagodę, po czym nakaże jej się spakować i z nim pojechać. Ale oczywiście dziewczyna kategorycznie się na to nie zgodzi!

Roztocka stanie w obronie Kalskiej w 4294 odcinku "Na Wspólnej"!

Tym bardziej, iż doskonale będzie świadoma, do czego będzie zdolny jej agresywny ojciec, który latami znęcał się nad jej matką psychicznie i fizycznie. A przecież będzie miał powód, aby zemścić się i na niej. Zwłaszcza, że nie będzie z nimi Eweliny, która po oczyszczeniu z zarzutów, i tak będzie musiała zostać na leczeniu psychiatrycznym. Jednak wówczas Weronika obieca jej, że zaopiekuje się jej córką i w 4294 odcinku "Na Wspólnej" słowa oczywiście dotrzyma.

Szczególnie, że w 4294 odcinku "Na Wspólnej" Greg nie ustąpi, gdy córka mu odmówi. Wówczas w obronie dziewczyny stanie Kacper (Tomasz Archacki), gdy jego matka jeszcze nie zdąży wrócić do domu, a gdy już będzie, to Roztocka sama stanie w obronie dziewczyny, tym samym chroniąc przed tyranem i własne dziecko.

Kalski da swój kolejny popis agresji w 4294 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4294 odcinku "Na Wspólnej" Weronika nie zgodzi się wydać mu Jagody, co z resztą obieca wcześniej Ewelinie. Roztocka zacznie grozić Kalskiemu policją i nie pozwoli mu zbliżyć się do córki, czym wywoła u niego wściekłość. Do tego stopnia, że znów zacznie być agresywny!

W 4294 odcinku "Na Wspólnej" tyran ponownie pokaże swoją prawdziwą twarz. Tyle tylko, że teraz swój gniew wymierzy już bezpośrednio w Weronikę, gdy nie będzie z nimi Eweliny. Greg da swój kolejny popis agresji, której tym razem ofiarą padnie już Roztocka. Prawniczka narazi własne życie, aby ratować Jagodę i nie oddać jej agresorowi.

Kiedy 4294 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 4294 "Na Wspólnej" będzie miał premierę w środę, 14 października 2026 r., o godz. 20.15 w TVN.

Agresywny Greg szarpie za rękę przerażoną Weronikę przed domem. O ataku tyrana w Na Wspólnej przeczytasz na SE Superseriale.
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Na Wspólnej. Nowa czołówka od września! Będą zmiany w obsadzie

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