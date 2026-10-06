Na Wspólnej, odcinek 4294: Agresywny Greg zaatakuje Weronikę! Nie odda mu córki

Greg zjawi się przed domem Weroniki w 4294 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4294 odcinku "Na Wspólnej" Lew (Przemysła Sadowski) zaalarmuje Weronikę, że Greg wypisał się ze szpitala na własne żądanie, gdy on uświadomił go w tym, że prawda o nim wyszła na jaw. I choć medycy będą próbowali zatrzymać agresywnego mężczyznę, to jednak Kalski im się wyrwie. Dlatego Nalepa postanowi od razu ostrzec ukochaną.

I słusznie, bo w 4294 odcinku "Na Wspólnej" Greg faktycznie przyjedzie prosto przed jej dom, gdzie będzie przebywać jego córka, która wcześniej napadła na niego z nożem, chcąc ratować życie matki. Kalski zaczeka na Jagodę, po czym nakaże jej się spakować i z nim pojechać. Ale oczywiście dziewczyna kategorycznie się na to nie zgodzi!

Roztocka stanie w obronie Kalskiej w 4294 odcinku "Na Wspólnej"!

Tym bardziej, iż doskonale będzie świadoma, do czego będzie zdolny jej agresywny ojciec, który latami znęcał się nad jej matką psychicznie i fizycznie. A przecież będzie miał powód, aby zemścić się i na niej. Zwłaszcza, że nie będzie z nimi Eweliny, która po oczyszczeniu z zarzutów, i tak będzie musiała zostać na leczeniu psychiatrycznym. Jednak wówczas Weronika obieca jej, że zaopiekuje się jej córką i w 4294 odcinku "Na Wspólnej" słowa oczywiście dotrzyma.

Szczególnie, że w 4294 odcinku "Na Wspólnej" Greg nie ustąpi, gdy córka mu odmówi. Wówczas w obronie dziewczyny stanie Kacper (Tomasz Archacki), gdy jego matka jeszcze nie zdąży wrócić do domu, a gdy już będzie, to Roztocka sama stanie w obronie dziewczyny, tym samym chroniąc przed tyranem i własne dziecko.

Kalski da swój kolejny popis agresji w 4294 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4294 odcinku "Na Wspólnej" Weronika nie zgodzi się wydać mu Jagody, co z resztą obieca wcześniej Ewelinie. Roztocka zacznie grozić Kalskiemu policją i nie pozwoli mu zbliżyć się do córki, czym wywoła u niego wściekłość. Do tego stopnia, że znów zacznie być agresywny!

W 4294 odcinku "Na Wspólnej" tyran ponownie pokaże swoją prawdziwą twarz. Tyle tylko, że teraz swój gniew wymierzy już bezpośrednio w Weronikę, gdy nie będzie z nimi Eweliny. Greg da swój kolejny popis agresji, której tym razem ofiarą padnie już Roztocka. Prawniczka narazi własne życie, aby ratować Jagodę i nie oddać jej agresorowi.

Kiedy 4294 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 4294 "Na Wspólnej" będzie miał premierę w środę, 14 października 2026 r., o godz. 20.15 w TVN.

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Na Wspólnej. Nowa czołówka od września! Będą zmiany w obsadzie