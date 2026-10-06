Na Wspólnej, odcinek 4293: Taki będzie finał sprawy próby zabójstwa Grega! Nie tego będą spodziewały się Ewelina i jej córka

Prawda o ataku na Grega wreszcie wyjdzie na jaw w 4292 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4293 odcinku "Na Wspólnej" Ewelina w końcu usłyszy ostateczny wyrok po ugodzeniu nożem Grega. Tym bardziej, że już dojdzie do skonfrontowania jej zeznań z tymi jej córki, która w końcu przyznała się do ugodzenia ojca w obronie matki, po raz kolejny zaatakowanej przez swojego męża. Prokurator wysłucha obydwu wersji, gdzie Kalska do końca będzie podtrzymywać, że to ona zaatakowała męża, a jej córka potwierdzi, co wcześniej powiedziała.

I wówczas konieczna okaże się opinia biegłych, która nie pozostawi już żadnych wątpliwości, co do tego, która z nich tak naprawdę zaatakowała Grega. Wszystko przez to, iż wykaże ona, że dopuścić się tego mogła wyłącznie osoba leworęczna, którą będzie właśnie nie Ewelina, a jej córka Jagoda. I wtedy stanie się jasne, że Kalska od początku składała fałszywe zeznania, aby tylko ochronić swoją córkę. Ale niestety w 4293 odcinku "Na Wspólnej" przyjdzie jej za to zapłacić.

Oczyszczona z zarzutów Ewelina nie wróci do domu w 4293 odcinku "Na Wspólnej"!

Co prawda, w 4293 odcinku "Na Wspólnej" Ewelina zostanie oczyszczona z zarzutów ataku na męża, to jednak wcale nie wróci z córką do domu. Wszystko przez to, że będzie musiała zostać na leczeniu psychiatrycznym.

Jednak na szczęście w 4293 odcinku "Na Wspólnej", jej córka nie zostanie sama, bo wciąż będzie mogła liczyć na wsparcie Weroniki (Renata Dancewicz), Lwa (Przemysław Sadowski) i Kacpra (Tomasz Archacki), którzy zapewnią ją, że zaopiekują się nią tak długo, jak będzie to konieczne.

Wściekły Greg zagrozi córce w 4293 odcinku "Na Wspólnej"!

Szczególnie, że to w 4293 odcinku "Na Wspólnej" naprawdę będzie, bo jak tylko Greg dowie się od Nalepy, że już wszyscy zdołali poznać jego prawdziwe oblicze, to, mimo sprzeciwu lekarzy, wypisze się ze szpitala na własne żądanie, przez co wciąż będzie stanowił niebezpieczeństwo dla własnej córki. Tym bardziej, że i ona pozostanie na wolności, bo przecież działała w obronie koniecznej matki, którą gdyby nie ona, to jej ojciec by udusił i utopił w wannie.

Oczywiście, w 4293 odcinku "Na Wspólnej" tyran Greg tak łatwo nie odpuści, czego Weronika doskonale będzie świadoma. Zwłaszcza, że już nie raz zdąży się na nim poznać i przekonać, do czego tak naprawdę jest zdolny. Dlatego za wszelką cenę postanowi chronić przed nią Jagodę, gdy Ewelina pozostanie w ośrodku.

Kiedy 4293 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 4295 "Na Wspólnej" będzie miał premierę we wtorek, 13 października 2026 r., o godz. 20.15 w TVN.

21