Na Wspólnej, odcinek 4295: Kamil znów zostanie ojcem? Tak zaskoczy go Łucja

Łucja zapragnie mieć własne dziecko z Kamilem w 4295 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4295 odcinku "Na Wspólnej" rodzina Hofferów znów się powiększy? Tym bardziej, że od narodzin Ani, owocu romansu Kamila ze zmarłą już Anną Kolendą (Katarzyna Wajda), minie już trochę czasu. Nie mówiąc już oczywiście o adopcji Uli przez kardiochirurga i Zuzę (Małgorzata Socha). I choć Łucja będzie je traktować jak własne córki, to jednak nie będzie ich prawdziwą mamą. Jednak opieka nad nimi sprawi, że i w niej obudzi się instynkt macierzyński.

Do tego stopnia, że w 4295 odcinku "Na Wspólnej" otwarcie przyzna Kamilowi, że chciałaby mieć z nim swoje dziecko. Ale czy Hoffer podzieli entuzjazm ukochanej i zgodzi się po raz kolejny zostać ojcem? Tym bardziej, że już teraz nie będzie mu łatwo z dwoma pociechami!

Kamil zgodzi się na kolejne dziecko w 4295 odcinku "Na Wspólnej"?

Szczególnie, gdy w 4295 odcinku "Na Wspólnej" zdenerwowanej Uli nie uda się zdać ostatniego egzaminu w sesji, co Kamil z pewnością mocno przeżyje. Zwłaszcza, że będzie chciał dla córki jak najlepiej. Ale na szczęście, Hofferówna nie zostanie w tym sama, bo poza Dexem (Jan Jakubik), otrzyma wsparcie od wykładowcy (Andrzej Niemyt).

Czy zatem w tej sytuacji w 4295 odcinku "Na Wspólnej" Kamil zgodzi się na powiększenie ich rodziny? Tym bardziej, że mała Ania już nieco podrośnie, a oni już będą musieli aż tak zajmować się Krystyną (Małgorzata Knothe), która znajdzie szczęście u boku Juliusza (Daniel Olbrychski).

Rodzinna Hofferów znów się powiększy w 4295 odcinku "Na Wspólnej"?

No więc czy w 4295 odcinku "Na Wspólnej" Kamil spełni marzenie Łucji, a para doczeka się wspólnego dziecka? Czy Agierówna zostanie upragnioną matką, a Hoffer ojcem już po raz kolejny? Czy Ania i Ula będą miały rodzeństwo, a Krystyna wreszcie doczeka się prawdziwej wnuczki? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej"!

Kiedy 4295 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 4295 "Na Wspólnej" będzie miał premierę w czwartek, 15 października 2026 r., o godz. 20.15 w TVN.

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