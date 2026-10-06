Na Wspólnej, odcinek 4298: Igor usłyszy w szpitalu tragiczne wieści o Julce! Straci córkę?

Igor dowie się, że rokowania Julki są niepewne w 4298 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4298 odcinku "Na Wspólnej" lekarze będą walczyli o życie Julki, która wyląduje w szpitalu po kolejnym przedawkowaniu narkotyków, utracie przytomności, zawale serca i niedotlenieniu mózgu.

Na szczęście, dzięki Arkowi i Robertowi, którzy od razu przystąpią do reanimacji Nowakównej, namierzonej przez Tadeusiaka, po jej ucieczce z odwyku, medycy jeszcze będą mieli szansę na uratowanie życia córki Igora, to jednak jej rokowania w 4298 odcinku "Na Wspólnej" wciąż będą bardzo niepewne.

Wściekły Leon rzuci się na Antka w 4298 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4298 odcinku "Na Wspólnej" Igor kompletnie się załamie na wieść o córce. Podobnie z resztą jak Leon (Borys Otawa), który także zjawi się w szpitalu, gdy dowie się, co się stało. Szczególnie, że przecież wciąż będzie zależało mu na swojej byłej dziewczynie, dlatego nie daruje Antkowi tego, że doprowadził ją do takiego stanu!

W 4298 odcinku "Na Wspólnej" wściekły Juszczyk od razu będzie gotowy rzucić się na Antka z pięściami. Ale Igor natychmiast spróbuje go uspokoić i przed tym powstrzymać. Zwłaszcza, że po odkryciu kryjówki chłopaka zachowa się dokładnie tak samo jak on i Robert będzie musiał go przystopować. A teraz on zrobi to samo w kierunku Leona.

Julka przeżyje zawał serca po przedawkowaniu w "Na Wspólnej"?

Tym bardziej, że w 4298 odcinku "Na Wspólnej" walczącej o życie Julce to i tak nie pomoże. Czy zatem córkę Igora uda się uratować? A może Nowakówna umrze, a Nowak straci córkę? Zdradzamy, że na szczęście nie, bo wszystko wskazuje na to, że dziewczyna jednak przeżyje!

Szczególnie, że widać ja na ZDJĘCIACH do kolejnych odcinków "Na Wspólnej", w związku z czym można sądzić, że Julka z tego wyjdzie. A nawet na własne oczy zobaczy, jak wygląda jej lustrzane odbicie, gdy wraz z Igorem natkną się na uzależnioną córkę Wioli (Tamara Arciuch), Anastazję (Alicja Matusiak). Czy to ostatecznie ją otrząśnie i sprawi, że w końcu wyjdzie z nałogu? Przekonamy się już niebawem!

Kiedy 4298 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 4298 "Na Wspólnej" będzie miał premierę w środę, 21 października 2026 r., o godz. 20.15 w TVN.

29