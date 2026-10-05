Na Wspólnej, odcinek 4295: Julka ucieknie z odwyku! Przez niego znów zacznie brać narkotyki - ZDJĘCIA

Igor odbierze dramatyczny telefon od dyrektorka odwyku córki w 4295 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4295 odcinku "Na Wspólnej" Igor odbierze dramatyczny telefon od dyrektorka odwyku, w którym wcześniej umieścił Julkę. Mężczyzna przekaże mu tragiczną wiadomość o ucieczce jego córki z ośrodka wraz z nowym kolegą, który zaproponował jej narkotyki. A co gorsza, tym samym, który wcześniej na oczach jego i Leona (Borys Otawa) poczęstuje ją papierosem.

W 4295 odcinku "Na Wspólnej" Julka w końcu opuści ośrodek leczenia uzależnień, co przecież chciała zrobić już wcześniej. Tyle, że Igor się na to nie zgodził, nawet, gdy córka go o to błagała, bo dyrektor przekonał go, że to jedynie objawy głodu narkotykowego i wcale się nie mylił. Szczególnie, że wreszcie Nowakówna nie wytrzyma i sama ucieknie wraz z Antkiem, gdy nadarzy się im ku temu okazja!

Julka ukryje się z Antkiem w mieszkaniu po jego babci w 4295 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4295 odcinku "Na Wspólnej" młodzi ukryją się w mieszkaniu po babci Antka, dzięki czemu nikt nie będzie w stanie ich namierzyć. Tym bardziej, że nastolatkowie wyłączą telefony, a Igor nie będzie miał o chłopaku żadnego pojęcia, w związku z czym nie będzie nawet wiedział, gdzie szukać córki, przez co zacznie się o nią straszliwie martwić.

Szczególnie, że w 4295 odcinku "Na Wspólnej" Julka oczywiście się z nim nie skontaktuje. Zwłaszcza, że uzależniona nastolatka, mimo terapii w zamkniętym ośrodku, wcale nie wyjdzie z nałogu. W zupełnym przeciwieństwie do jego partnerki Anki (Sonia Mietielica).

Nowakówna znów zacznie brać aż w końcu przedawkuje w "Na Wspólnej"!

Wszystko przez to, że już w 4296 odcinku "Na Wspólnej" Nowakówna ponownie sięgnie po narkotyki, które zażyje wraz z Antkiem! I to w takich ilościach po tej przerwie, że Julka aż zacznie mieć zaburzenia widzenia i silne lęki. Nastolatka dostanie takiego ataku psychozy, że aż będzie chciała wyskoczyć z balkonu. Ale to wcale nie będzie koniec!

Zdradzamy, że po tym incydencie w 4296 odcinku "Na Wspólnej" uzależniona Julka wcale nie skończy brać! A wręcz przeciwnie, bo sięgnie po coś jeszcze mocniejszego! Aż w końcu przedawkuje mefedron, po czym straci przytomność i dostanie zawału serca! A będący również pod wpływem Antek zupełnie nie będzie wiedział jak jej pomóc!

Kiedy 4295 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 4295 "Na Wspólnej" będzie miał premierę w czwartek, 15 października 2026 r., o godz. 20.15 w TVN.

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