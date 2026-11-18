„Na Wspólnej”, odcinek 4314: Włodek zaufa Elenie i przejmie opiekę nad jej synem

Włodek będzie chciał wyświadczyć Elenie przysługę. Zięba zgodzi się przejąć opiekę nad jej synem, w czasie, kiedy ona wyjedzie pod Warszawę po odebranie ważnego zamówienia. Nie będzie to dla niego problem, ponieważ wcześniej zapewniał Elenę, że może zostać z chłopakiem. Nie wszystko pójdzie jednak zgodnie z planem. Wątpliwości, co do tej znajomości miał już wcześniej Roman (Waldemar Obłoza), który uważa, że Elena i Dorota działają wspólnie i chcą zaszkodzić zrozpaczonemu po śmierci żony Włodkowi. Nakazał nawet Bogdanowi przyjrzeć się bliżej Dorocie, która jego zdaniem coś knuje. Co więcej, Elena pomieszkuje obecnie u Włodka, co dodatkowo powoduje jeszcze większe wątpliwości Romana.

„Na Wspólnej”, odcinek 4314: Elena nie wróci z wyjazdu

Początkowo wszystko będzie wyglądało na zwyczajną przysługę. Elena wyjedzie pod Warszawę, aby dostarczyć zamówienie na ciasta, a jej syn pozostanie pod opieką Włodka. Zięba nie będzie miał powodu, by zakładać, że coś może pójść nie tak. Sytuacja zmieni się wieczorem. Elena nie wróci do domu, a Włodek zacznie się niepokoić. Jej przedłużająca się nieobecność sprawi, że Zięba zacznie rozważać zgłoszenie zaginięcia na policję.

Co więcej, w 4317. odcinku Roman przyprowadzi Na Wspólną kogoś, kto swoimi słowami potwierdzi, że Dorota jest winna śmierci jej męża. Na dziedzińcu dojdzie do konfrontacji. Osobą, która rzuci tak poważne oskarżenie będzie bardzo bliska osoba Doroty. Czy w tej sytuacji Włodek przestanie ufać Dorocie, czy zdoła mu wszystko wyjaśnić tak, aby nie kończył tej znajomości.

„Na Wspólnej” – data i godzina emisji 4314. odcinka

„Na Wspólnej” to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali, który widzowie mogą oglądać od poniedziałku do czwartku na antenie TVN. Odcinek 4314. serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w środę, 18 listopada 2026 roku o godzinie 20:15 w TVN. Epizod będzie można obejrzeć również online w serwisie streamingowym Player.

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