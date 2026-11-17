Wysocki zjawi się na poprawce Uli i zemści się na studentce w 4320 odcinku „Na Wspólnej”!

W 4320 odcinku „Na Wspólnej” Ula będzie przekonana, że uda jej się zdać poprawkę z histologii. Zwłaszcza, że będzie na nią przygotowana, a po jej wniosku o zmianę egzaminatora w dziekanacie, nie powinno być już na niej Wysockiego, który podstępem zwabił ją do swojego mieszkania, a następnie wykorzystał, po czym od razu zaczął żądać od niej więcej i ją szantażować.

Ale w 4320 odcinku „Na Wspólnej” Hofferówna niestety mocno się zdziwi, gdy na egzaminie jednak zobaczy Wysockiego! Wówczas okaże się, że uczelnia przyśle jedynie obserwatorkę, ale tylko dla pozorów, bo kobieta i tak nie zareaguje, gdy wykładowca ewidentnie zacznie się mścić na swojej studentce o to, że go oskarżyła i odrzuciła.

Rozpłakana Hofferówna w końcu pęknie w 4320 odcinku „Na Wspólnej”!

Wtedy w 4320 odcinku „Na Wspólnej” Ula już w końcu nie wytrzyma. Rozpłakana Hofferówna wróci do domu i ze łzami w oczach wreszcie opowie ojcu, co zrobił jej wykładowca. Córka Kamila już dłużej nie będzie w stanie tego w sobie dusić. Tym bardziej, że boleśnie zda sobie sprawę z tego, że sama ze zboczeńcem nie wygra! Mimo, iż do końca będzie mieć taką nadzieję, dlatego wcześniej o niczym nie powie ani Hofferowi, ani Dexowi (Jan Jakubik).

Jednak w 4320 odcinku „Na Wspólnej” w końcu pęknie, gdy sprawy wymkną się spod kontroli, czego Kamil oczywiście tak nie zostawi. Hoffer natychmiast zjawi się na uczelni córki i zacznie żądać od dziekana, aby ten zawiesił mężczyznę, który skrzywdził jego dziecko. A temu sprawiedliwość sam postanowi wymierzyć i Dex, gdy w końcu z rozpaczliwego filmiku Uli, zamieszczonego w Internecie, także dowie się, co Wysocki zrobił jego ukochanej!

Koszmar Uli nie skończy się w 4320 odcinku „Na Wspólnej”!

W 4321 odcinku „Na Wspólnej” Ula złoży też w końcu zeznania na policji, ale Iga (Lidia Sadowa) uświadomi ją, że SMS-y od wykładowcy, to nieco za słabe dowody. Tym bardziej, że na obdukcję będzie już za późno, bo przecież od zdarzenia minie już sporo czasu, a ślady się zatrą. A to wcale nie będzie koniec złych wiadomości…

Wszystko przez to, że w 4322 odcinku „Na Wspólnej” do Hofferównej odezwie się jeszcze prawnik Wysockiego, który zażąda od niej usunięcia filmiku z Internetu, a na dodatek zacznie ją straszyć procesem o zniesławienie, przez co jej sytuacja będzie już naprawdę beznadziejna. Mimo tego, że to ona będzie ofiarą, a nie wykładowca…

Kiedy 4320 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 4320 "Na Wspólnej" będzie miał premierę w poniedziałek, 30 listopada 2026 r., o godz. 20.15 w TVN.

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