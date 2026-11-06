Na Wspólnej, odcinek 4319: Ula zemści się Wysockim! Tak go załatwi po tym, jak ją skrzywdzi

Wysocki zechce spotkać się z Ulą przed jej poprawką w 4319 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4319 odcinku "Na Wspólnej" Wysocki nie odpuści Uli i po raz kolejny jej o sobie przypomni. Wykładowca wyśle do swojej ofiary SMS-a z przypomnieniem o jutrzejszych konsultacjach przed jej poprawką z histologii. Tym bardziej, że Hofferówna przestanie na nie uczęszczać, gdy odkryje, co tak naprawdę jej zrobił w trakcie tych u niego w domu, gdzie podstępem ją zwabi, uśpi, a następnie wykorzysta, do czego oczywiście nie nie przyzna. Ale złe samopoczucie studentki, wiadomości, o których nie będzie pamiętać, aż w końcu i siniaki ukażą coś innego.

Wówczas Ula zacznie unikać nie tylko wykładowcy, ale i swoich najbliższych, którzy zobaczą, że coś jest z nią nie tak. Jednak Hofferówna nie powie im prawdy i będzie to w sobie dusić. Szczególnie, że Wysocki zacznie ją jeszcze szantażować, gdy ta nie zechce zjawić się na kolejne konsultacje. Ale w końcu w 4319 odcinku "Na Wspólnej" miarka się przebierze, gdy wykładowca nie powstrzyma się z tym i przed jej egzaminem poprawkowym.

Skrzywdzona Hofferówna w końcu doniesie na wykładowcę w 4319 odcinku "Na Wspólnej"!

Tym bardziej, że w 4319 odcinku "Na Wspólnej" Ula zda sobie sprawę, że jak nie zjawi się u Wysockiego, to ten w ramach zemsty znów będzie mógł ją oblać. A z drugiej strony, gdy do niego przyjdzie, to ten ponownie będzie mógł jej zrobić krzywdę. I wtedy Hofferówna zrozumie, że nie może już dłużej ukrywać prawdy i postanowi się przełamać.

W 4319 odcinku "Na Wspólnej" studentka wygranie swojemu wykładowcy, iż doskonale wie, jak ją skrzywdził. Ale na tym nie poprzestanie i zjawi się jeszcze w dziekanacie, gdzie złoży wniosek o zmianę egzaminatora przy swojej poprawce. Ula otwarcie napisze tam, co zrobił jej wykładowca, licząc na to, że poniesie on za to konsekwencje i w końcu zostawi ją w spokoju, przez co ona będzie mogła już na spokojnie podejść do testu.

Co zrobią władze uczelni w 4319 odcinku "Na Wspólnej"?

Ale czy w 4319 odcinku "Na Wspólnej" dziekanat przychyli się do jej wniosku? Czy władze uczelni uwierzą studentce? A może jednak staną po stronie wykładowcy, przez co koszmar Uli wcale się nie skończy? Czy dojdzie do kolejnej tragedii, a Hofferówna pożałuje, że nie powiedziała prawdy Kamilowi (Kazimierz Mazur) i Dexowi (Jan Jakubik)?

A może w 4319 odcinku "Na Wspólnej" dzięki decyzji Uli uda się zapobiec jej kolejnemu dramatowi i uchronić i inne studentki przed zboczeńcem? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

Kiedy 4319 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 4319 "Na Wspólnej" będzie miał premierę w czwartek, 26 listopada 2026 r., o godz. 20.15 w TVN.

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