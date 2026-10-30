Na Wspólnej, odcinek 4311: Ula obudzi się u Wysockiego! Od razu zapragnie więcej - ZDJĘCIA

Skołowana Ula nie będzie niczego pamiętać w 4311 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4311 odcinku "Na Wspólnej" Ula obudzi się w domu Wysockiego kompletnie skołowana. Hofferówna będzie czuć się fatalnie po podaniu środka usypiającego i najpewniej wykorzystaniu przez wykładowcę, ale oczywiście on się jej do tego nie przyzna. A wręcz przeciwnie, będzie szedł w zaparte, że nic się nie stało, że po prostu się uczyli się do późna z materiałów, na które wcześniej ją zwabi, bo celowo ich ze sobą nie zabierze.

Ale mimo tego w 4311 odcinku "Na Wspólnej" Hofferówna zdecyduje się uciec. Zwłaszcza, gdy jeszcze odkryje, że w nocy niby pisała do Dexa (Jan Jakubik), jednak kompletnie nie będzie tego pamiętać. Szczególnie, ze będziemy wtedy spać, więc nie będzie miała, jak tego zrobić. Aczkolwiek Wysocki już tak, bo to on napisze do jej chłopaka w jej imieniu, aby ukryć, co zrobił.

Wysocki zapragnie kolejnego spotkania z Hofferówną w 4311 odcinku "Na Wspólnej"!

Szczególnie, że już po powrocie na uczelnię w 4311 odcinku "Na Wspólnej" zacznie namawiać Ulę na kolejne spotkanie. Ale tym razem studentka mu już odmówi, bo teraz już będzie naprawdę pełna obaw przed widzeniem się z Wysockim. Zwłaszcza, że jeszcze nie dojdzie do siebie po ostatnim.

Jednak w 4311 odcinku "Na Wspólnej" wykładowca nie odpuści i gdy spotka się z odmową, to posunie się już nawet do szantażu! Tym bardziej, że to on będzie miał studentkę w garści, bo to ona będzie mieć u niego poprawkę, której przecież specjalnie będzie mógł jej nie zaliczyć. Czy w obawie przed tym Ula zgodzi się z nim spotkać? A może jednak nie da się zastraszyć?

Wykładowca nie opuści Uli w 4312 odcinku "Na Wspólnej"!

Tym bardziej, że w 4312 odcinku "Na Wspólnej" będzie robiła wszystko, aby przypomnieć sobie, co wydarzyło się w domu Wysockiego, gdy Dex zaprosi ją na randkę. Zwłaszcza, że wykładowca wciąż usilnie będzie namawiał ją na kolejne "korepetycje". I wtedy w końcu dojdzie do przełomu!

W 4312 odcinku "Na Wspólnej" Ula zauważy na swoim ciele siniaki i od razu domyśli się, że najpewniej została uśpiona, a następnie skrzywdzona przez swojego wykładowcę, który wykorzystał ją nie tylko bez jej woli, ale i wiedzy!

Kiedy 4311 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 4311 "Na Wspólnej" będzie miał premierę w czwartek, 12 listopada 2026 r., o godz. 20.15 w TVN.

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