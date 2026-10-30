Na Wspólnej, odcinek 4308: Weronika zdemaskuje Orianę! Powie Nalepie, o co chodzi jego dawnej kochance - ZDJĘCIA

Weronika przejrzy Orianę w 4308 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4308 odcinku "Na Wspólnej" Weronika już będzie wiedziała, że napiętym relacjom Lwa i Oriany winne są wydarzenia z przeszłości. I choć wspólną kolacją będzie chciała je rozładować, to niestety osiągnie tym zupełnie odwrotny efekt, bo dawni kochankowie szybko obsypią się wzajemnymi złośliwościami. Ale to wystarczy, aby Roztocka zrozumiała, czemu Warska się tak zachowuje.

W 4308 odcinku "Na Wspólnej" Weronika uświadomi Lwa, że jego dawna miłość ma do niego żal. Oczywiście, Nalepa nie przejdzie wobec tego obojętnie i od razu postanowi to wyjaśnić z Warską, skoro będą mieli dalej razem pracować, a nawet walczyć o fotel wicedyrektora placówki. Szczególnie, że sam nie będzie miał pojęcia, o co może chodzić dawnej ukochanej, która przed laty po prostu od niego odeszła.

Warska utwierdzi Nalepę w podejrzeniach Roztockiej w 4308 odcinku "Na Wspólnej"!

Jednak w odpowiedzi w 4308 odcinku "Na Wspólnej" od Oriany, Lew usłyszy tylko tyle, że powinien mieć wyrzuty sumienia, co już kompletnie zbije go z tropu. Zwłaszcza, że już w ogóle nie będzie wiedział, co myśleć. A w wyjaśnieniu tej sytuacji na pewno nie pomoże walka o fotel wicedyrektora, a co za tym idzie i wzajemne donosy. A wręcz przeciwnie, tylko zaogni!

Szczególnie, że w 4308 odcinku "Na Wspólnej" Nalepa nie odpuści, a Warska dalej będzie się mścić za to, co zrobił jej dawny kochanek. Ale o co będzie jej chodzić? Na jednym ze ZDJĘĆ z 4307 odcinka widać zapłakaną Orianę, trzymającą maleńkie buciki dla dziecka. Można zatem przypuszczać, że Warska mogła stracić dziecko swoje i Lwa, o którym on nawet mógł nie mieć pojęcia, co mogłoby tłumaczyć jej nagłe zniknięcie.

To odkrycie zmieni wszystko w relacji dawnych kochanków w 4314 odcinku "Na Wspólnej"!

Tym bardziej, że wkrótce w 4314 odcinku "Na Wspólnej" i z tego powodu Orianie zrobi się ogromnie szkoda Lwa, gdy zobaczy go cierpiącego nad łóżkiem nieprzytomnej Weroniki. Zwłaszcza, że wtedy dowie się także, że wcześniej Lew stracił już żonę Paulinę (Marta Walesiak), przez co spojrzy na niego inaczej.

Do tego stopnia, że w 4314 odcinku "Na Wspólnej" nawet mąż Oriany będzie zaskoczony nagłą bliskością jej i Lwa, gdy zobaczy ich razem w szpitalu. Szczególnie, że mężczyzna będzie świadomy tego, że Nalepa miał zniszczyć jej życie i stąd otwarcie zacznie pytać żonę, czy już mu to wybaczyła!

Kiedy 4308 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 4308 "Na Wspólnej" będzie miał premierę w poniedziałek, 9 listopada 2026 r., o godz. 20.15 w TVN.

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