Na Wspólnej, odcinek 4313: Zaskakująca decyzja Nalepy po brutalnym ataku Grega na Weronikę! Tylko jej powie, co zamierza - ZDJĘCIA

Lew zacznie się obwiniać o dramat Weroniki w 4313 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4313 odcinku "Na Wspólnej" Weronika będzie już po operacji mózgu. Tyle tylko, że wciąż pozostanie w śpiączce farmakologicznej i jeszcze się nie obudzi, czym poważnie zmartwi Lwa. Tym bardziej, ze zacznie on mieć straszliwe wyrzuty sumienia i zacznie się obwiniać, że nie posłuchał swojej ukochanej wcześniej, gdy ostrzegała go przed Gregiem.

Zwłaszcza, że przecież Roztocka już na samym początku poznała się na Gregu i zobaczyła w nim psychopatę, w co Nalepa nie chciał jej uwierzyć. Mimo, że Greg na każdym kroku ją w tym utwierdzał, to jednak zapatrzony w niego jak w obrazek Lew dał się zmanipulować. I tego w 4313 odcinku "Na Wspólnej" zupełnie nie będzie mógł sobie wybaczyć. Szczególnie, iż będzie miał świadomość, że może w przeciwnym razie by do tego nie doszło.

Nalepa postanowi zrezygnować z kandydowania na wicedyrektora szpitala w 4313 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4313 odcinku "Na Wspólnej" Lew kompletnie się załamie. Do tego stopnia, że zacznie się nawet zwierzać swojej byłej kochance Orianie, z którą nie miał najlepszych początków. Ale w tej sytuacji, gdy los Weroniki wciąż pozostanie niepewny, to nie będzie miał żadnego znaczenia. A w zasadzie dla Nalepy to już nic go nie będzie miało!

Do tego stopnia, że w 4313 odcinku "Na Wspólnej" Nalepa zdecyduje się nawet zrezygnować z kandydowania na wicedyrektora szpitala, do czego wcześniej będzie namawiała go Patrycja (Anita Jancia-Prokopowicz). I choć ostatecznie Lew zgodzi się kandydować, gdy dowie się, że Oriana też zamierza zgłosić swoją kandydaturę, to teraz postanowi się wycofać, bo teraz liczyć się będzie dla niego wyłącznie to, aby Weronika się obudziła!

Orianie zrobi się żal byłego kochanka w 4314 odcinku "Na Wspólnej"!

Zwłaszcza, że w 4314 odcinku "Na Wspólnej" Lew nie będzie już w stanie skupić się na niczym innym, co Oriana także szybko wyłapie, gdy zobaczy błąd Nalepy w planie zabiegu, gdzie będzie miała mu asystować. Wówczas były kochanek przyzna jej, że nie jest w stanie się już skupić na niczym innym, bo widok Weroniki w śpiączce przywołuje mu wspomnienia o swojej zmarłej żonie Paulinie (Marta Walesiak), czym ogromnie ją poruszy.

Na szczęście, w 4315 odcinku "Na Wspólnej" Weronika wreszcie się obudzi, a co najważniejsze rozpozna swoich bliskich. Ale czy to sprawi, że Lew zmieni swoją wcześniejszą decyzję i znów postanowi stanąć do walki z Orianą? A może postanowi już w pełni skupić się na ukochanej? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach!

Kiedy 4313 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 4313 "Na Wspólnej" będzie miał premierę w środę, 11 listopada 2026 r., o godz. 20.15 w TVN.

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