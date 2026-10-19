Na Wspólnej, odcinek 4307: Ostra walka Nalepy i Oriany! Interwencja Weroniki będzie miała tragiczny finał - ZDJĘCIA

Patrycja zaproponuje Nalepie stanowisko swojego zastępcy w 4307 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4307 odcinku "Na Wspólnej" Patrycja zachęci Nalepę do kandydowania na stanowisko jej zastępcy. Johnson będzie chciała w ten sposób nieco zrehabilitować się przed Lwem tuż po tym, jak odbierze mu możliwość poprowadzenia przełomowej operacji, do której kardiochirurg będzie się długo przygotowywał, aby pokazało zademonstrować ją przed całym środowiskiem medycznym.

Ale niestety Lew będzie mógł jedynie asystować, bo dyrektorka przydzieli rolę dowodzącego Orianie, co już zdenerwuje Nalepę. A co dopiero będzie, gdy dowie się, że Warska ma zostać z nimi na stałe. Dlatego w pierwszej chwili w 4307 odcinku "Na Wspólnej" wcale nie przystanie na propozycję Patrycji. Ale do czasu!

Weronika spróbuje naprawić relacje Lwa i Oriany w 4307 odcinku "Na Wspólnej"!

Wszystko przez to, że w 4307 odcinku "Na Wspólnej" Weronika wyczuje napięcie między Lwem, a Orianą i spróbuje pomóc im je przezwyciężyć. W tym celu zaprosi Warską do nich na kolację, ale niestety wspólnym spotkaniem osiągnie zupełnie odwrotny efekt! A to dlatego, że szybko zamieni się ona w pojedynek na złośliwości między dawnymi kochankami.

Szczególnie, że Oriana już wcześniej będzie drwić z motocykla Lwa i wyśmiewać jego kryzys wieku średniego. Aż w końcu w 4307 odcinku "Na Wspólnej" i Nalepa nie wytrzyma i odwdzięczy jej się tymi uprzejmościami, za co i ona postanowi się na nim zemścić!

Nalepa zwalczy z Warską o stołek w 4307 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4307 odcinku "Na Wspólnej" Warska zdecyduje się kandydować na zastępczynię dyrektorki, czym od razu zmotywuje Nalepę do działania. W tej sytuacji Lew także zdecyduje się wystartować, co będzie oznaczało, że między dawnymi kochankami znów dojdzie do ostrej walki.

Zatem, kto w 4307 odcinku "Na Wspólnej" ją wygra i kto zostanie zastępcą szpitala? Odpowiedz na to pytanie poznamy już niebawem!

Kiedy 4307 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 4307 "Na Wspólnej" będzie miał premierę w czwartek, 5 listopada 2026 r., o godz. 20.15 w TVN.

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