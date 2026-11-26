„Na Wspólnej”, odcinek 4319: Na dachu Wspólnej odbędzie się otwarcie restauracji

Nowy lokal na dachu Wspólnej w końcu zacznie działać. W 4319. odcinku „Na Wspólnej” Bożydar (Sławomir Orzechowski) oficjalnie otworzy restaurację i przedstawi wspólnikom osobę odpowiedzialną za jej prowadzenie. Jego wybór okaże się zaskoczeniem. Funkcję menadżerki obejmie Milena (Katarzyna Kwiatkowska), choć pozostali zaangażowani w przedsięwzięcie nie będą spodziewać się takiej decyzji.

„Na Wspólnej”, odcinek 4319: Milena od początku miała własną wizję restauracji

Pomysł stworzenia restauracji na dachu Wspólnej od początku budził emocje. W 4270. odcinku Bożydar poinformował wspólników, Zdybicką i Baliszewskiego, że sam pokryje koszty budowy lokalu. Jego plany zaniepokoiły Brygidę, która przysłuchiwała się rozmowie u notariusza. W tym samym czasie Milena poprosiła syna o pomoc w wyjaśnieniu podejrzanych interesów męża.

Inwestycja nie spodobała się również mieszkańcom budynku. W 4274. odcinku lokatorzy zaprotestowali przeciwko restauracji na dachu. Bożydar próbował załagodzić sytuację, częstując ich nalewkami i obiecując remont dziedzińca. Żonie zaproponował natomiast przygotowanie projektu inwestycji. Milena nie zamierzała pozostawać na uboczu przedsięwzięcia, a jej zaangażowanie w sprawę lokalu zapowiadało, że będzie chciała mieć wpływ na jego ostateczny kształt.

Teraz Kluskowa otrzyma od Bożydara konkretną funkcję. Podczas otwarcia restauracji zostanie przedstawiona jako jej menadżerka. Wspólnicy nie będą jednak uprzedzeni o tej decyzji, dlatego nominacja Mileny może wywołać spore zaskoczenie.

„Na Wspólnej” – data i godzina emisji 4319. odcinka

„Na Wspólnej” to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali, który widzowie mogą oglądać od poniedziałku do czwartku na antenie TVN. Odcinek 4319. serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w czwartek, 26 listopada 2026 roku o godzinie 20:15 w TVN. Epizod będzie można obejrzeć również online w serwisie streamingowym Player.

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