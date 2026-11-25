W poprzednim odcinku Nalepa usłyszał od neurologa, że jego chwilowa utrata wzroku była spowodowana wyłącznie przemęczeniem, a nie chorobą, co pozwoliło mu na oficjalny powrót do pracy. W szpitalu zaczęły jednak krążyć krzywdzące plotki o pijaństwie Lwa, które celowo podsycili Adamski oraz mąż Oriany. Jednocześnie Ula Hoffer otrzymała groźby od prawnika profesora Wysockiego, jednak mimo to nawiązała kontakt z Magdą, która również padła ofiarą tego samego wykładowcy. Z kolei Iga i Sławek wyruszyli na akcję ujęcia pedofila, podczas gdy odsunięty od zadania Piotr musiał czekać na decyzję rzecznika dyscyplinarnego. Czego teraz się spodziewać?

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„Na Wspólnej” odcinek 4323 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Dex postanowi przekonać Magdę, aby ta przestała się bać i pomogła Uli doprowadzić do sprawiedliwego ukarania profesora Wysockiego. Wspólnie udadzą się na uczelnię, a po otrzymaniu informacji o zawieszeniu wykładowcy, zdecydują się na bezpośrednią konfrontację i odważnie wejdą do jego gabinetu. Równocześnie Lew Nalepa przeżyje szok, gdy Oriana wprost zapyta go, czy był trzeźwy podczas ostatniej operacji. Okaże się, że jej mąż zaplanuje intrygę i namówi Adamskiego do podpuszczenia pacjenta, aby ten oskarżył lekarza o błąd popełniony pod wpływem alkoholu. Tymczasem Elena, pochłonięta otwieraniem baru, zlekceważy zbliżającą się rozprawę o opiekę nad synem, dopóki u Ziębów nie pojawi się niespodziewanie mecenas Darek Żbik.

„Na Wspólnej” odcinek 4323 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 4323. odcinka serialu „Na Wspólnej” odbędzie się o godzinie 20:15 w TVN w czwartek, 3 grudnia 2026 roku.

„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to jedna z najdłużej emitowanych polskich telenowel, która od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Produkcja śledzi losy mieszkańców kamienicy przy ulicy Wspólnej w Warszawie, pokazując ich codzienne radości oraz życiowe zawirowania. Fabuła w realistyczny sposób przeplata wątki miłosne, zawodowe oraz trudne problemy społeczne. Produkcja znana jest z poruszania aktualnych tematów i angażowania cenionych aktorów polskiej sceny filmowej. Obsada tego serialu to m.in.:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)

Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)

Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)

Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)

Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)

Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)

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