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W poprzednim odcinku Nalepa usłyszał od neurologa, że jego chwilowa utrata wzroku była spowodowana wyłącznie przemęczeniem, a nie chorobą, co pozwoliło mu na oficjalny powrót do pracy. W szpitalu zaczęły jednak krążyć krzywdzące plotki o pijaństwie Lwa, które celowo podsycili Adamski oraz mąż Oriany. Jednocześnie Ula Hoffer otrzymała groźby od prawnika profesora Wysockiego, jednak mimo to nawiązała kontakt z Magdą, która również padła ofiarą tego samego wykładowcy. Z kolei Iga i Sławek wyruszyli na akcję ujęcia pedofila, podczas gdy odsunięty od zadania Piotr musiał czekać na decyzję rzecznika dyscyplinarnego. Czego teraz się spodziewać?
„Na Wspólnej” odcinek 4323 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Dex postanowi przekonać Magdę, aby ta przestała się bać i pomogła Uli doprowadzić do sprawiedliwego ukarania profesora Wysockiego. Wspólnie udadzą się na uczelnię, a po otrzymaniu informacji o zawieszeniu wykładowcy, zdecydują się na bezpośrednią konfrontację i odważnie wejdą do jego gabinetu. Równocześnie Lew Nalepa przeżyje szok, gdy Oriana wprost zapyta go, czy był trzeźwy podczas ostatniej operacji. Okaże się, że jej mąż zaplanuje intrygę i namówi Adamskiego do podpuszczenia pacjenta, aby ten oskarżył lekarza o błąd popełniony pod wpływem alkoholu. Tymczasem Elena, pochłonięta otwieraniem baru, zlekceważy zbliżającą się rozprawę o opiekę nad synem, dopóki u Ziębów nie pojawi się niespodziewanie mecenas Darek Żbik.
„Na Wspólnej” odcinek 4323 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premiera 4323. odcinka serialu „Na Wspólnej” odbędzie się o godzinie 20:15 w TVN w czwartek, 3 grudnia 2026 roku.
„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada
„Na Wspólnej” to jedna z najdłużej emitowanych polskich telenowel, która od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Produkcja śledzi losy mieszkańców kamienicy przy ulicy Wspólnej w Warszawie, pokazując ich codzienne radości oraz życiowe zawirowania. Fabuła w realistyczny sposób przeplata wątki miłosne, zawodowe oraz trudne problemy społeczne. Produkcja znana jest z poruszania aktualnych tematów i angażowania cenionych aktorów polskiej sceny filmowej. Obsada tego serialu to m.in.:
- Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
- Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)
- Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)
- Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)
- Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)
- Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)
- Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)
- Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)
- Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)
- Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
- Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)
- Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
- Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
- Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)