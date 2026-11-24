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W poprzednim odcinku Szymon zmagał się z atakiem silnego bólu, a Gorczyca nie ukrywał przed nim, że choroba stale postępuje. Marta przygotowała dla ukochanego wyjątkową niespodziankę, by przypomnieć mu, ile dla niej znaczy. W tym samym czasie w klinice rozgorzała walka o miejsce na rezydenturze z chirurgii, podczas której Florek podstępem doprowadził do spóźnienia Filipa na obchód. Jolka, mając dość mieszkania z całą rodziną Tomka, zaczęła poważnie rozważać propozycję Dagi dotyczącą sesji zdjęciowej na stronie dla dorosłych. Czego teraz się spodziewać?
„Pierwsza miłość” odcinek 4299 - streszczenie
Eliza poczuje, że zła passa w końcu mija, gdy prawnik przekaże jej zaskakujące wieści z prokuratury. Nową energię do działania da jej niespodzianka od Świdra, która okaże się dla niej ogromnym wsparciem. Kochański opowie Mai o swoich problemach rodzinnych i zaproponuje Radkowi dodatkową pracę w szpitalu, ale wspólna kolacja wprawi wszystkich w spore zakłopotanie. Na Podlasiu Lucynka będzie próbowała zorganizować poród na miejscu, lecz życie szybko zweryfikuje jej zamierzenia. Akcja porodowa rozpocznie się gwałtownie w chwili, gdy u boku rodzącej znajdzie się jedynie spanikowany Zdzicho.
„Pierwsza miłość” odcinek 4299 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
4299. odcinek serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w środę, 2 grudnia 2026 r., o godzinie 18:00 na antenie Polsatu.
„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali obyczajowych, który towarzyszy widzom nieprzerwanie od 2004 roku. Akcja toczy się głównie we Wrocławiu oraz w malowniczym Wadlewie, gdzie bohaterowie mierzą się z sercowymi dylematami i rodzinnymi problemami. Fabuła obfituje w skomplikowane relacje, tajemnice i nagłe zwroty akcji, które nieraz zahaczają o wątki sensacyjne. Produkcja umiejętnie łączy momenty wzruszenia z humorem, co od lat przyciąga przed telewizory wiernych fanów. Losy bohaterów tworzą rozbudowaną społeczność połączoną więzami zawodowymi i uczuciowymi. Obsada tego serialu to m.in.:
- Aneta Zając (jako Marysia)
- Aleksandra Zienkiewicz (jako Kinga)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Damian Kulec (jako Kacper Nowaczyk)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Lech Dyblik (jako Roman Kłosek)
- Grażyna Zielińska (jako Celina Płaczkowska)
- Agnieszka Wielgosz (jako Malwina Dąbek)
- Marek Pyś (jako Zenon Łazanek)
- Michał Koterski (jako Henryk "Kaśka" Saniewski)
- Anna Pentz (jako Anna Kowalik)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Marta Chodorowska (jako Marzena Lisiak)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Rafał Kwietniewski (jako Bartosz Miedzianowski)
- Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Adamczyk)