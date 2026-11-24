W poprzednim odcinku Szymon zmagał się z atakiem silnego bólu, a Gorczyca nie ukrywał przed nim, że choroba stale postępuje. Marta przygotowała dla ukochanego wyjątkową niespodziankę, by przypomnieć mu, ile dla niej znaczy. W tym samym czasie w klinice rozgorzała walka o miejsce na rezydenturze z chirurgii, podczas której Florek podstępem doprowadził do spóźnienia Filipa na obchód. Jolka, mając dość mieszkania z całą rodziną Tomka, zaczęła poważnie rozważać propozycję Dagi dotyczącą sesji zdjęciowej na stronie dla dorosłych. Czego teraz się spodziewać?

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„Pierwsza miłość” odcinek 4299 - streszczenie

Eliza poczuje, że zła passa w końcu mija, gdy prawnik przekaże jej zaskakujące wieści z prokuratury. Nową energię do działania da jej niespodzianka od Świdra, która okaże się dla niej ogromnym wsparciem. Kochański opowie Mai o swoich problemach rodzinnych i zaproponuje Radkowi dodatkową pracę w szpitalu, ale wspólna kolacja wprawi wszystkich w spore zakłopotanie. Na Podlasiu Lucynka będzie próbowała zorganizować poród na miejscu, lecz życie szybko zweryfikuje jej zamierzenia. Akcja porodowa rozpocznie się gwałtownie w chwili, gdy u boku rodzącej znajdzie się jedynie spanikowany Zdzicho.

„Pierwsza miłość” odcinek 4299 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4299. odcinek serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w środę, 2 grudnia 2026 r., o godzinie 18:00 na antenie Polsatu.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali obyczajowych, który towarzyszy widzom nieprzerwanie od 2004 roku. Akcja toczy się głównie we Wrocławiu oraz w malowniczym Wadlewie, gdzie bohaterowie mierzą się z sercowymi dylematami i rodzinnymi problemami. Fabuła obfituje w skomplikowane relacje, tajemnice i nagłe zwroty akcji, które nieraz zahaczają o wątki sensacyjne. Produkcja umiejętnie łączy momenty wzruszenia z humorem, co od lat przyciąga przed telewizory wiernych fanów. Losy bohaterów tworzą rozbudowaną społeczność połączoną więzami zawodowymi i uczuciowymi. Obsada tego serialu to m.in.:

Aneta Zając (jako Marysia)

Aleksandra Zienkiewicz (jako Kinga)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Damian Kulec (jako Kacper Nowaczyk)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Lech Dyblik (jako Roman Kłosek)

Grażyna Zielińska (jako Celina Płaczkowska)

Agnieszka Wielgosz (jako Malwina Dąbek)

Marek Pyś (jako Zenon Łazanek)

Michał Koterski (jako Henryk "Kaśka" Saniewski)

Anna Pentz (jako Anna Kowalik)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Marta Chodorowska (jako Marzena Lisiak)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Rafał Kwietniewski (jako Bartosz Miedzianowski)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Adamczyk)