Jolka nie wytrzyma życia z rodziną Tomka w 4298 odcinku "Pierwszej miłości"

Jolka coraz dotkliwiej odczuje brak własnej przestrzeni. Mieszkanie z całą rodziną Tomka zacznie ją męczyć, a ciasnota i codzienne życie pod jednym dachem z bliskimi chłopaka sprawią, że zapragnie jak najszybciej się wyprowadzić. To nie jest pierwsza sytuacja, kiedy Jolka z Kingą (Aleksandra Zienkiewicz) nie dogadają się zbyt dobrze. Od wielu lat toczy się między nimi większa bądź mniejsza rywalizacja i spór. Dziewczyna będzie marzyła o własnym mieszkaniu, w którym mogłaby wreszcie poczuć się niezależna. Problem okaże się jednak dobrze znany, czyli brakuje jej pieniędzy na wynajem.

Daga podsunie Jolce kontrowersyjny pomysł w 4298 odcinku "Pierwszej miłości"

Jolka dostanie kontrowersyjny pomysł na szybki zarobek, ale jak to w życiu bywa - będzie miał on swoje konsekwencje. Chodzi bowiem o sesję zdjęciową publikowaną na stronie dla dorosłych. Taka oferta może wydawać się kusząca, zwłaszcza gdy pieniądze są potrzebne od zaraz, a własne mieszkanie pozostaje poza zasięgiem. Jolka nie podejdzie jednak do propozycji bezrefleksyjnie. Będzie zdawała sobie sprawę, że publikacja erotycznych zdjęć może mieć konsekwencje, których nie da się łatwo odwrócić. Raz udostępnione materiały mogą przecież trafić do osób, którym nigdy nie chciałaby ich pokazywać.

Jolka zdecyduje się na sesję erotyczną?

Mimo obaw Jolka zacznie poważnie rozważać pomysł Dagi. Perspektywa szybkiego zarobku i wyprowadzki od rodziny Tomka okaże się na tyle kusząca, że dziewczyna zdecyduje się przekroczyć własne granice. Czy sesja na stronie dla dorosłych rzeczywiście pozwoli Jolce zdobyć pieniądze na wymarzone mieszkanie? I co na to Tomek? To wyjdzie na jaw niebawem.

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4298. odcinka

Odcinek 4298. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany ww wtorek, 1 grudnia 2026 r., o godz. 18 w Polsacie.

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