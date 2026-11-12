Pierwsza miłość, odcinek 4291: Janek odkryje tajemnicę Maćka. To, co usłyszy od syna Kingi, zwali go z nóg - ZDJĘCIA

Pożegnalna wiadomość Maćka postawi bliskich na nogi

Wszystko zacznie się od kartki pozostawionej przez Maćka w domu. Jolka (Justyna Zielska) i Tomek (Oskar Wojciechowski) początkowo nie potraktują jej wystarczająco poważnie, ale kiedy chłopak nie wróci i nie będzie można się z nim skontaktować, zrozumieją, że sytuacja jest znacznie poważniejsza. Nieobecność Kingi dodatkowo utrudni poszukiwania. Kobieta wyjedzie, dlatego Jolka i Tomek poproszą o pomoc Janka. Ten wykorzysta swoje znajomości i zaangażuje znajomego policjanta, by spróbować namierzyć telefon chłopaka. W tym samym czasie Maciek wyśle Julce nagranie, w którym złoży zaskakujące wyznanie. Jego wiadomość będzie miała szczególne znaczenie, zwłaszcza że wcześniej dziewczyna zmagała się z hejtem i oskarżeniami ze strony internetowego prześladowcy. Maciek próbował ją wspierać, ale sam najwyraźniej ukrywał coś, co doprowadziło go do tak dramatycznej decyzji.

Janek dotrze do Maćka. Tomek nie zdoła wydobyć z niego prawdy w 4291 odcinku "Pierwszej miłości"

Dzięki pomocy Janka Maciek w końcu zostanie odnaleziony. Bliscy będą chcieli poznać powód jego ucieczki, ale chłopak nie będzie gotowy na szczere wyznanie. Szczególnie źle zareaguje na naciski Tomka. Im mocniej ten będzie próbował skłonić go do rozmowy, tym bardziej Maciek zamknie się w sobie. Janek podejdzie do sprawy inaczej. Zamiast wywierać presję, spróbuje spokojnie dotrzeć do syna Kingi i dać mu poczucie, że może mu zaufać. W końcu Maciek przełamie opór i zdradzi mu, co tak naprawdę się wydarzyło. Prawda, którą usłyszy Janek, zwali go z nóg. Okazuje się, że za zniknięciem chłopaka kryje się coś znacznie poważniejszego niż zwykła kłótnia czy młodzieńczy bunt.

Maciek będzie musiał powiedzieć prawdę Julce...

To nie koniec, bo cała sprawa będzie miała swój ciąg dalszy w 4293 odcinku "Pierwszej miłości". Maciek nie będzie potrafił opowiedzieć Tomkowi o wszystkim własnymi słowami, dlatego zamiast wyjaśnień pokaże mu nagranie. Będzie skruszony i załamany tym, co zrobił. Janek i Tomek staną po jego stronie, ale jednocześnie uświadomią mu, że nie może dłużej ukrywać prawdy przed Julką.

Chłopak pójdzie do dziewczyny z ciężkim sercem. Będzie przekonany, że po tym, co usłyszy, Julka już nigdy nie będzie chciała go znać. Tymczasem z wyjazdu wróci Kinga i oniemieje na wieść, co się wydarzyło.

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4291. odcinka

Odcinek 4291. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 23 listopada 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.