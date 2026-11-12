Pierwsza miłość, odcinek 4284: Karol gorzko pożałuje oddania firmy Oskarowi? Zobaczy, co dzieje się za jego plecami - ZDJĘCIA

Karol zobaczy, co dzieje się w firmie w 4284. odcinku „Pierwszej miłości”

Karol Weksler (Karol Strasburger) zacznie zastanawiać się, czy dobrze zrobił, powierzając Oskarowi (Filip Gurłacz) kierowanie Weksler Development. Konflikty między nowym prezesem a Kaliną (Magdalena Wieczorek) będą coraz częściej przenosić się poza firmowe mury. Jedną z takich sytuacji zobaczy sam Karol, który przyjdzie zająć się Marlenką pod nieobecność Ewy (Ewa Gawrykul). Weksler nie będzie mógł zignorować tego, co zobaczy.

Oskar i Kalina będą coraz częściej się ścierać

W 4275. odcinku „Pierwszej miłości” Oskar, świeżo upieczony prezes Weksler Development, postanowił przejąć kluczowego klienta, którego Kalina zdobyła dla firmy. Makowski postawił jednak sprawę jasno: będzie współpracował z Kaliną albo zrezygnuje z interesów. Oskar stanie przed trudnym wyborem, bo będzie musiał znaleźć rozwiązanie, które nie zaszkodzi ani firmie, ani jego małżeństwu. W 4284. odcinku konflikty tej pary będą coraz bardziej widoczne także poza pracą. Karol, który sam oddał Oskarowi kierowanie firmą, zacznie się zastanawiać, czy nie popełnił błędu. Nie wiadomo jeszcze, czy zdecyduje się na jakiekolwiek zmiany, ale jego wątpliwości będą coraz poważniejsze.

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4284. odcinka

Odcinek 4284. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w czwartek, 12 listopada 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

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