M jak miłość, odcinek 1957: Kiepska reakcja Kamila na wieść o ciąży Magdy. Nie powstrzyma się po odkryciu prawdy - ZDJĘCIA

Magda z Andrzejem będą ogłaszać ciążę w pracy w 1957 odcinku "M jak miłość"

Po odczytaniu wyników badań, Magda będzie już pewna, że jest w ciąży i póki co nie ma żadnych powikłań. Przyjdzie więc czas na podzielenie się dobrymi informacjami z bliskimi. Dlatego w kancelarii zaczną rozchodzić się informacje, ale nie dla każdego wielce szczęśliwe. Przecież w jednym czasie to Anita i Kamil starają się o dziecko, ale bezskutecznie. Laskowska nie radzi sobie z presją, pilnowaniem kalendarza, robieniem kolejnych testów bez pożądanego rezultatu. Natomiast Magda długo żyła w przekonaniu, że nie może mieć dzieci, a nagle padła taka wiadomość!

Kiepska reakcja Kamila na ciążę Magdy w 1957 odcinku "M jak miłość"

Kamil dowie się o ciąży koleżanki niemal przez przypadek. Zauważy malutkie buciki niemowlęce na biurku, po czym poprosi o schowanie ich przed Anitą, by nie było jej przykro. I właśnie wtedy spojrzy na Magdę i Andrzeja (Krystian Wieczorek) i mina mu zrzednie.

- To jest prezent dla Magdy - wyzna Andrzej.

- Jestem w ciąży - przyzna Magda.

Kamil nie zapanuje nad swoją miną, będzie wyglądał jakby padły kiepskie informacje, ale po chwili spróbuje się opanować.

- A... To znaczy... Kurczę, gratuluję - opanuje się prawnik i zacznie przytulać przyjaciół.

Kamil wie, że ciąża Magdy załamie Anitę

Gryc słusznie przewidzi, że dobre wieści dla Magdy oznaczają załamanie Anity. Laskowska marzy o dziecku, wykonuje testy ciążowe i stosuje się do zaleceń, a jednak nic z tego nie wychodzi. Kiedy Anita podsłucha rozmowę Kamila z Budzyńskimi, wybiegnie z biura z płaczem. Później wyzna partnerowi, że widocznie brakuje im szczęścia... Postanowi wyjechać z miasta na dłużej, by odetchnąć i złapać dystans.

Kiedy 1957 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1957 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 16 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Budzyńscy pochwalą się ciążą Magdy. Załamana Anita odejdzie od Kamila