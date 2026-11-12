Pierwsza miłość, odcinek 4294: Nowa miłość Grażyny?! Zapisze się do biura matrymonialnego i wydarzy się to - ZDJĘCIA

Grażyna będzie miała dość samotności. Postanowi zawalczyć o siebie w 4294 odcinku "Pierwszej miłości"

Grażyna od lat skupia się przede wszystkim na pracy i obowiązkach związanych z prowadzeniem kliniki We-Med. Nie będzie miała zbyt wielu okazji, by nawiązywać nowe znajomości. Z czasem samotność zacznie jej jednak coraz bardziej doskwierać. Choć nie będzie narzekała na brak zajęć, w jej życiu zabraknie kogoś bliskiego. W 4294 odcinku "Pierwszej miłości" Grażyna przypomni sobie o jednej z pacjentek, która będzie prowadziła biuro matrymonialne w tradycyjnym stylu. Orchidea okaże się dla niej szansą na poznanie kogoś bez konieczności szukania znajomości na własną rękę. W końcu zdecyduje się zrobić pierwszy krok i zgłosi się do swatki.

Pojawią się chętni na randkę z Grażyną

Zapisanie się do biura matrymonialnego szybko przyniesie pierwsze efekty. Na konto Grażyny zaczną bowiem spływać oferty od potencjalnych kandydatów. Będzie mogła przyjrzeć się mężczyznom, którzy również będą szukali miłości i zdecydują się skorzystać z usług biura. Czy wśród propozycji znajdzie się ktoś odpowiedni dla wymagającej Grażyny?

Nowy rozdział w życiu Grażyny?

Decyzja o skorzystaniu z biura matrymonialnego może zapoczątkować zupełnie nowy etap w życiu bohaterki. Grażyna będzie musiała znaleźć czas nie tylko na pracę, ale również na spotkania z kandydatami. Czy pozwoli sobie na odrobinę romantyzmu i w końcu spotka mężczyznę, z którym stworzy udany związek?

Pierwsza miłość” – emisja 4294. odcinka

Odcinek 4294. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w czwartek, 26 listopada 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.