Pierwsza miłość, odcinek 4291: Bolesław nie zgodzi się na rozwód z Elizą! Zaskoczy ją szczerym wyznaniem

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-11-12 10:47

W odcinku 4291. serialu „Pierwsza miłość” Eliza (Anna-Maria Sieklucka) postanowi ostatecznie uporządkować swoje życie i doprowadzić do rozwodu z Bolesławem (Dawid Zawadzki). W tym celu odwiedzi go w areszcie i spróbuje przekonać, by nie utrudniał zakończenia małżeństwa. Spotkanie nie przebiegnie jednak po jej myśli. Bolesław zdobędzie się na bardzo szczere wyznanie, czym jasno da żonie do zrozumienia, że nie zamierza się z nią rozstawać.

W 4291. odcinku „Pierwszej miłości” Eliza poprosi Bolesława o zgodę na rozwód

Eliza będzie chciała ostatecznie uwolnić się od Bolesława i zamknąć rozdział życia, który przyniósł jej mnóstwo cierpienia. Dlatego zdecyduje się odwiedzić męża w areszcie i poprosi go, by nie utrudniał rozwodu. Nie będzie już szukała z nim porozumienia ani liczyła na odbudowanie małżeństwa. Będzie chciała odzyskać kontrolę nad własnym życiem i przestać być zależna od człowieka, który przez długi czas próbował podporządkować sobie całą rodzinę.

Bolesław nie zamierza jednak ułatwiać jej odejścia. Zamiast zgodzić się na rozwód, wyzna Elizie miłość i da jej do zrozumienia, że wciąż chce z nią być. Jego słowa nie przyniosą jednak ukojenia. W kontekście tego, co wcześniej zrobił żonie, trudno będzie traktować je jako szczere wyznanie uczuć. Bolesław ma za sobą próbę zabójstwa Elizy, a jego zachowanie wielokrotnie pokazywało, że nie potrafi zaakceptować sprzeciwu najbliższych. Nawet w areszcie będzie próbował zatrzymać żonę przy sobie.

Bolesław nie pozwoli rodzinie uwolnić się od siebie w 4291. odcinku „Pierwszej miłości”

Relacja Elizy z Bolesławem to tylko część problemu. Mężczyzna od dawna próbuje kontrolować również swoje dzieci, wykorzystując ich przywiązanie i poczucie odpowiedzialności za rodzinę. Szczególnie wyraźnie było to widać w przypadku Darka. W 4268. odcinku Eliza odwiedziła pasierba w więzieniu, ponieważ czuła, że oboje są ofiarami Bolesława. Kiedy mąż dowiedział się o jej działaniach, postanowił zmienić zeznania, by przeciągnąć syna na swoją stronę. Zamiast przyjąć odpowiedzialność za rozpad rodziny, próbował ponownie rozgrywać bliskich przeciwko sobie.

Podobnie postępował wobec Angeliki. W 4246. odcinku córka odwiedziła go, by uprzedzić, że podczas rozprawy rozwodowej będzie zeznawać na korzyść matki. Bolesław nie potrafił zaakceptować, że Angelika nie zamierza go wspierać. Później, w 4283. odcinku, gdy córka odwiedziła go w areszcie, udawał skruchę i obiecywał zmianę. Liczył, że w ten sposób odzyska jej przychylność. Jednocześnie kłamał, że nie wie o wyjściu Darka na wolność.

W 4248. odcinku wyszło na jaw, jak daleko Bolesław był gotów się posunąć, by pozbyć się Elizy. Realizował plan zakopania jej żywcem i zabetonowania podjazdu, pod którym znajdowały się już inne zwłoki. Nie przeszkadzało mu to później przedstawiać się jako człowiek, który chce naprawić małżeństwo i odzyskać rodzinę.

Teraz, gdy Eliza podejmie kolejną próbę zakończenia związku, Bolesław znów nie pozwoli jej odejść bez walki. W 4291. odcinku jego deklaracja miłości będzie kolejnym sygnałem, że nie zamierza pogodzić się z utratą kontroli nad bliskimi. Dla Elizy rozwód może okazać się więc nie tylko formalnym zakończeniem małżeństwa, ale przede wszystkim kolejną próbą wyrwania się spod wpływu toksycznego męża.

„Pierwsza miłość” – emisja 4291. odcinka

Odcinek 4291. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 23 listopada 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

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Pierwsza miłość odc. 4291: Eliza (Anna-Maria Sieklucka), Bolesław (Dawid Zawadzki)
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