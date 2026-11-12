Pierwsza miłość, odcinek 4291: Bolesław nie zgodzi się na rozwód z Elizą! Zaskoczy ją szczerym wyznaniem

W 4291. odcinku „Pierwszej miłości” Eliza poprosi Bolesława o zgodę na rozwód

Eliza będzie chciała ostatecznie uwolnić się od Bolesława i zamknąć rozdział życia, który przyniósł jej mnóstwo cierpienia. Dlatego zdecyduje się odwiedzić męża w areszcie i poprosi go, by nie utrudniał rozwodu. Nie będzie już szukała z nim porozumienia ani liczyła na odbudowanie małżeństwa. Będzie chciała odzyskać kontrolę nad własnym życiem i przestać być zależna od człowieka, który przez długi czas próbował podporządkować sobie całą rodzinę.

Bolesław nie zamierza jednak ułatwiać jej odejścia. Zamiast zgodzić się na rozwód, wyzna Elizie miłość i da jej do zrozumienia, że wciąż chce z nią być. Jego słowa nie przyniosą jednak ukojenia. W kontekście tego, co wcześniej zrobił żonie, trudno będzie traktować je jako szczere wyznanie uczuć. Bolesław ma za sobą próbę zabójstwa Elizy, a jego zachowanie wielokrotnie pokazywało, że nie potrafi zaakceptować sprzeciwu najbliższych. Nawet w areszcie będzie próbował zatrzymać żonę przy sobie.

Bolesław nie pozwoli rodzinie uwolnić się od siebie w 4291. odcinku „Pierwszej miłości”

Relacja Elizy z Bolesławem to tylko część problemu. Mężczyzna od dawna próbuje kontrolować również swoje dzieci, wykorzystując ich przywiązanie i poczucie odpowiedzialności za rodzinę. Szczególnie wyraźnie było to widać w przypadku Darka. W 4268. odcinku Eliza odwiedziła pasierba w więzieniu, ponieważ czuła, że oboje są ofiarami Bolesława. Kiedy mąż dowiedział się o jej działaniach, postanowił zmienić zeznania, by przeciągnąć syna na swoją stronę. Zamiast przyjąć odpowiedzialność za rozpad rodziny, próbował ponownie rozgrywać bliskich przeciwko sobie.

Podobnie postępował wobec Angeliki. W 4246. odcinku córka odwiedziła go, by uprzedzić, że podczas rozprawy rozwodowej będzie zeznawać na korzyść matki. Bolesław nie potrafił zaakceptować, że Angelika nie zamierza go wspierać. Później, w 4283. odcinku, gdy córka odwiedziła go w areszcie, udawał skruchę i obiecywał zmianę. Liczył, że w ten sposób odzyska jej przychylność. Jednocześnie kłamał, że nie wie o wyjściu Darka na wolność.

W 4248. odcinku wyszło na jaw, jak daleko Bolesław był gotów się posunąć, by pozbyć się Elizy. Realizował plan zakopania jej żywcem i zabetonowania podjazdu, pod którym znajdowały się już inne zwłoki. Nie przeszkadzało mu to później przedstawiać się jako człowiek, który chce naprawić małżeństwo i odzyskać rodzinę.

Teraz, gdy Eliza podejmie kolejną próbę zakończenia związku, Bolesław znów nie pozwoli jej odejść bez walki. W 4291. odcinku jego deklaracja miłości będzie kolejnym sygnałem, że nie zamierza pogodzić się z utratą kontroli nad bliskimi. Dla Elizy rozwód może okazać się więc nie tylko formalnym zakończeniem małżeństwa, ale przede wszystkim kolejną próbą wyrwania się spod wpływu toksycznego męża.

„Pierwsza miłość” – emisja 4291. odcinka

Odcinek 4291. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 23 listopada 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

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