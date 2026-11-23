W poprzednim odcinku Oskar, wstrząśnięty wydarzeniami na moście, zaczął zupełnie inaczej patrzeć na życie i ostro sprzeciwił się Karolowi. Melka wciąż ukrywała przed bliskimi, że nie spodziewa się dziecka, choć Marysia i Piotrek zdążyli już zaplanować radosną przyszłość. Dziewczyna zrobiła nawet kolejny test, łudząc się, że wynik nagle się zmieni. Z kolei Angelika postanowiła uczcić dobre wyniki badań brawurową przejażdżką autem ojca, które zabrała bez jego wiedzy. A co wydarzy się tym razem?

2026_03_05 ESKA - Young Sherlock Zine T Max I

„Pierwsza miłość” odcinek 4298 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Szymona wybudzi nagły atak bólu, a Gorczyca szczerze przyzna, że choroba postępuje. Marta przygotuje dla ukochanego niespodziankę, by przypomnieć mu, jak wiele dla niej znaczy. W klinice zaostrzy się walka o miejsce na rezydenturze z chirurgii. Florek podstępem doprowadzi do spóźnienia Filipa na obchód i sam zgarnie wszystkie pochwały, co upokorzony rywal uzna za początek otwartej wojny. Jolka, coraz bardziej sfrustrowana życiem z całą rodziną Tomka, zacznie marzyć o niezależności i własnym kącie. Daga zaproponuje jej sesję zdjęciową na portalu dla dorosłych, a wizja szybkich pieniędzy okaże się dla Jolki na tyle nęcąca, że zacznie ona ignorować potencjalne koszty takiej decyzji.

„Pierwsza miłość” odcinek 4298 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 4298 odcinka serialu „Pierwsza miłość” odbędzie się o godzinie 18:00 na antenie Polsatu we wtorek, 1 grudnia 2026 roku.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali, który od lat przyciąga widzów wątkami miłosnymi i sensacyjnymi zwrotami akcji. Fabuła toczy się we Wrocławiu oraz w podwrocławskim Wadlewie, pokazując losy bohaterów zmagających się z codziennymi dramatami i trudnymi wyborami. Postacie muszą stawiać czoła tajemnicom z przeszłości, które często wywracają ich świat do góry nogami. Produkcja od dekad cieszy się ogromną popularnością, łącząc elementy melodramatu z wątkami komediowymi. W obsadzie występują:

Aneta Zając (jako Marysia)

Aleksandra Zienkiewicz (jako Kinga)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Damian Kulec (jako Kacper Nowaczyk)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Lech Dyblik (jako Roman Kłosek)

Grażyna Zielińska (jako Celina Płaczkowska)

Agnieszka Wielgosz (jako Malwina Dąbek)

Marek Pyś (jako Zenon Łazanek)

Michał Koterski (jako Henryk "Kaśka" Saniewski)

Anna Pentz (jako Anna Kowalik)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Marta Chodorowska (jako Marzena Lisiak)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Rafał Kwietniewski (jako Bartosz Miedzianowski)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Adamczyk)