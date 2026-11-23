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W poprzednim odcinku Oskar, wstrząśnięty wydarzeniami na moście, zaczął zupełnie inaczej patrzeć na życie i ostro sprzeciwił się Karolowi. Melka wciąż ukrywała przed bliskimi, że nie spodziewa się dziecka, choć Marysia i Piotrek zdążyli już zaplanować radosną przyszłość. Dziewczyna zrobiła nawet kolejny test, łudząc się, że wynik nagle się zmieni. Z kolei Angelika postanowiła uczcić dobre wyniki badań brawurową przejażdżką autem ojca, które zabrała bez jego wiedzy. A co wydarzy się tym razem?
„Pierwsza miłość” odcinek 4298 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Szymona wybudzi nagły atak bólu, a Gorczyca szczerze przyzna, że choroba postępuje. Marta przygotuje dla ukochanego niespodziankę, by przypomnieć mu, jak wiele dla niej znaczy. W klinice zaostrzy się walka o miejsce na rezydenturze z chirurgii. Florek podstępem doprowadzi do spóźnienia Filipa na obchód i sam zgarnie wszystkie pochwały, co upokorzony rywal uzna za początek otwartej wojny. Jolka, coraz bardziej sfrustrowana życiem z całą rodziną Tomka, zacznie marzyć o niezależności i własnym kącie. Daga zaproponuje jej sesję zdjęciową na portalu dla dorosłych, a wizja szybkich pieniędzy okaże się dla Jolki na tyle nęcąca, że zacznie ona ignorować potencjalne koszty takiej decyzji.
„Pierwsza miłość” odcinek 4298 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premiera 4298 odcinka serialu „Pierwsza miłość” odbędzie się o godzinie 18:00 na antenie Polsatu we wtorek, 1 grudnia 2026 roku.
„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali, który od lat przyciąga widzów wątkami miłosnymi i sensacyjnymi zwrotami akcji. Fabuła toczy się we Wrocławiu oraz w podwrocławskim Wadlewie, pokazując losy bohaterów zmagających się z codziennymi dramatami i trudnymi wyborami. Postacie muszą stawiać czoła tajemnicom z przeszłości, które często wywracają ich świat do góry nogami. Produkcja od dekad cieszy się ogromną popularnością, łącząc elementy melodramatu z wątkami komediowymi. W obsadzie występują:
- Aneta Zając (jako Marysia)
- Aleksandra Zienkiewicz (jako Kinga)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Damian Kulec (jako Kacper Nowaczyk)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Lech Dyblik (jako Roman Kłosek)
- Grażyna Zielińska (jako Celina Płaczkowska)
- Agnieszka Wielgosz (jako Malwina Dąbek)
- Marek Pyś (jako Zenon Łazanek)
- Michał Koterski (jako Henryk "Kaśka" Saniewski)
- Anna Pentz (jako Anna Kowalik)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Marta Chodorowska (jako Marzena Lisiak)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Rafał Kwietniewski (jako Bartosz Miedzianowski)
- Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Adamczyk)