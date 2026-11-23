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W poprzednim odcinku Ula przeżyła traumę podczas egzaminu poprawkowego, gdy na sali niespodziewanie pojawił się jej oprawca, doktor Wysocki, i zaczął się na niej mścić. Roztrzęsiona dziewczyna opowiedziała o wszystkim ojcu, szukając u niego ratunku w tej dramatycznej sytuacji. Sławek musiał tłumaczyć się przed rzecznikiem dyscyplinarnym z pobicia zatrzymanego, podczas gdy Daria wpadła wprost pod koła samochodu prowadzonego przez Piotra. W tym samym czasie wypadek Joli na siłowni doprowadził do napięć między Zdybicką a Mileną, nową menadżerką restauracji. A co wydarzy się tym razem?
„Na Wspólnej” odcinek 4321 - streszczenie
Ula nagra i opublikuje w sieci poruszające wyznanie o tym, co zrobił jej wykładowca. Kamil zacznie naciskać na dziekana, by zawiesił Wysockiego, a na korytarzu uczelni powstrzyma wściekłego Dexa przed samodzielnym wymierzeniem sprawiedliwości. Iga przyjmie zeznania Uli, ale uświadomi jej, że same SMS-y od Wysockiego to zbyt słabe dowody, by sprawa mogła łatwo trafić do sądu. Daria ponownie spotka Piotra na komisariacie i choć początkowo atmosfera będzie napięta, szybko zamieni się w żarty. Dziewczyna nie wie jeszcze, że mężczyzna jest ojcem małej Poli, która niebawem sama znajdzie jej numer w sieci i do niej zadzwoni. Z kolei Jola po wyjściu ze szpitala zacznie udawać cierpiącą i zażąda od Mileny kilku tysięcy złotych zadośćuczynienia. Rozmowę podsłucha Ilona, która postanowi rozmówić się z kobietą na osobności.
„Na Wspólnej” odcinek 4321 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premierowy, 4321. odcinek serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany we wtorek, 1 grudnia 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.
„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada
„Na Wspólnej” to jedna z najpopularniejszych polskich telenowel, która od lat gromadzi przed telewizorami wierną publiczność. Produkcja opowiada o losach mieszkańców jednej z warszawskich kamienic, skupiając się na ich codziennych dylematach, dramatach i skomplikowanych więziach. Scenarzyści regularnie przeplatają wątki obyczajowe z kryminalnymi, starając się przy tym poruszać tematy bliskie współczesnemu człowiekowi. Na oczach widzów bohaterowie zmieniają swoje życie, przechodzą przez bolesne rozstania i podejmują próby naprawienia dawnych błędów. Fabuła regularnie stawia przed znanymi i lubianymi postaciami kolejne, często zaskakujące wyzwania. W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:
- Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
- Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)
- Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)
- Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)
- Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)
- Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)
- Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)
- Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)
- Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)
- Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
- Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)
- Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
- Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
- Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)