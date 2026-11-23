W poprzednim odcinku Ula przeżyła traumę podczas egzaminu poprawkowego, gdy na sali niespodziewanie pojawił się jej oprawca, doktor Wysocki, i zaczął się na niej mścić. Roztrzęsiona dziewczyna opowiedziała o wszystkim ojcu, szukając u niego ratunku w tej dramatycznej sytuacji. Sławek musiał tłumaczyć się przed rzecznikiem dyscyplinarnym z pobicia zatrzymanego, podczas gdy Daria wpadła wprost pod koła samochodu prowadzonego przez Piotra. W tym samym czasie wypadek Joli na siłowni doprowadził do napięć między Zdybicką a Mileną, nową menadżerką restauracji. A co wydarzy się tym razem?

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

„Na Wspólnej” odcinek 4321 - streszczenie

Ula nagra i opublikuje w sieci poruszające wyznanie o tym, co zrobił jej wykładowca. Kamil zacznie naciskać na dziekana, by zawiesił Wysockiego, a na korytarzu uczelni powstrzyma wściekłego Dexa przed samodzielnym wymierzeniem sprawiedliwości. Iga przyjmie zeznania Uli, ale uświadomi jej, że same SMS-y od Wysockiego to zbyt słabe dowody, by sprawa mogła łatwo trafić do sądu. Daria ponownie spotka Piotra na komisariacie i choć początkowo atmosfera będzie napięta, szybko zamieni się w żarty. Dziewczyna nie wie jeszcze, że mężczyzna jest ojcem małej Poli, która niebawem sama znajdzie jej numer w sieci i do niej zadzwoni. Z kolei Jola po wyjściu ze szpitala zacznie udawać cierpiącą i zażąda od Mileny kilku tysięcy złotych zadośćuczynienia. Rozmowę podsłucha Ilona, która postanowi rozmówić się z kobietą na osobności.

„Na Wspólnej” odcinek 4321 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premierowy, 4321. odcinek serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany we wtorek, 1 grudnia 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to jedna z najpopularniejszych polskich telenowel, która od lat gromadzi przed telewizorami wierną publiczność. Produkcja opowiada o losach mieszkańców jednej z warszawskich kamienic, skupiając się na ich codziennych dylematach, dramatach i skomplikowanych więziach. Scenarzyści regularnie przeplatają wątki obyczajowe z kryminalnymi, starając się przy tym poruszać tematy bliskie współczesnemu człowiekowi. Na oczach widzów bohaterowie zmieniają swoje życie, przechodzą przez bolesne rozstania i podejmują próby naprawienia dawnych błędów. Fabuła regularnie stawia przed znanymi i lubianymi postaciami kolejne, często zaskakujące wyzwania. W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)

Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)

Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)

Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)

Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)

Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)

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