W poprzednim odcinku policjanci uświadomili Kindze i Jankowi, że Maciek naprawdę może trafić do poprawczaka, co zmusiło ich do podjęcia natychmiastowej walki o przyszłość chłopca. Jednocześnie Eliza padła ofiarą brutalnego ataku, a próbujący interweniować Świder również nie zdołał powstrzymać napastnika. Oskar wywołał konflikt z Wekslerem po odrzuceniu propozycji sponsorowania drużyny Iskry, by pod koniec dnia dostrzec na moście kobietę szykującą się do skoku. Czego teraz się spodziewać?

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„Pierwsza miłość” odcinek 4297 - streszczenie

Po dramatycznych wydarzeniach na moście Oskar zupełnie zmieni swoje nastawienie i zacznie otwarcie sprzeciwiać się Karolowi. Melka nadal nie powie bliskim, że wcale nie spodziewa się dziecka, i z rosnącym poczuciem winy będzie patrzeć na ich wielką radość. Dziewczyna w akcie desperacji wykona kolejny test, po cichu licząc na to, że wcześniejsza diagnoza lekarska okaże się pomyłką. Tymczasem Angelika postanowi uczcić dobre wyniki badań i bez pytania zabierze z garażu auto ojca, by ruszyć z Nikolą na brawurową nocną przejażdżkę.

„Pierwsza miłość” odcinek 4297 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4297. odcinek serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 30 listopada 2026 r., o godzinie 18:00 na antenie Polsatu.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to popularny polski serial, który już od 2004 roku przyciąga przed ekrany widzów śledzących losy mieszkańców Wrocławia oraz Wadlewa. Fabuła skupia się na skomplikowanych relacjach, rodzinnych tajemnicach i nagłych zwrotach akcji, często zahaczających o wątki kryminalne. Bohaterowie codziennie mierzą się z trudnymi wyborami, zdradami i bolesnymi rozstaniami. Serial umiejętnie łączy wątki obyczajowe z wielkiego miasta z lżejszymi, humorystycznymi opowieściami z prowincji. Losy ulubionych bohaterów od lat wzbudzają ogromne emocje wśród wiernych fanów produkcji. W serialu występują:

Aneta Zając (jako Marysia)

Aleksandra Zienkiewicz (jako Kinga)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Damian Kulec (jako Kacper Nowaczyk)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Lech Dyblik (jako Roman Kłosek)

Grażyna Zielińska (jako Celina Płaczkowska)

Agnieszka Wielgosz (jako Malwina Dąbek)

Marek Pyś (jako Zenon Łazanek)

Michał Koterski (jako Henryk "Kaśka" Saniewski)

Anna Pentz (jako Anna Kowalik)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Marta Chodorowska (jako Marzena Lisiak)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Rafał Kwietniewski (jako Bartosz Miedzianowski)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Adamczyk)

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