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W poprzednim odcinku policjanci uświadomili Kindze i Jankowi, że Maciek naprawdę może trafić do poprawczaka, co zmusiło ich do podjęcia natychmiastowej walki o przyszłość chłopca. Jednocześnie Eliza padła ofiarą brutalnego ataku, a próbujący interweniować Świder również nie zdołał powstrzymać napastnika. Oskar wywołał konflikt z Wekslerem po odrzuceniu propozycji sponsorowania drużyny Iskry, by pod koniec dnia dostrzec na moście kobietę szykującą się do skoku. Czego teraz się spodziewać?
„Pierwsza miłość” odcinek 4297 - streszczenie
Po dramatycznych wydarzeniach na moście Oskar zupełnie zmieni swoje nastawienie i zacznie otwarcie sprzeciwiać się Karolowi. Melka nadal nie powie bliskim, że wcale nie spodziewa się dziecka, i z rosnącym poczuciem winy będzie patrzeć na ich wielką radość. Dziewczyna w akcie desperacji wykona kolejny test, po cichu licząc na to, że wcześniejsza diagnoza lekarska okaże się pomyłką. Tymczasem Angelika postanowi uczcić dobre wyniki badań i bez pytania zabierze z garażu auto ojca, by ruszyć z Nikolą na brawurową nocną przejażdżkę.
„Pierwsza miłość” odcinek 4297 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
4297. odcinek serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 30 listopada 2026 r., o godzinie 18:00 na antenie Polsatu.
„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to popularny polski serial, który już od 2004 roku przyciąga przed ekrany widzów śledzących losy mieszkańców Wrocławia oraz Wadlewa. Fabuła skupia się na skomplikowanych relacjach, rodzinnych tajemnicach i nagłych zwrotach akcji, często zahaczających o wątki kryminalne. Bohaterowie codziennie mierzą się z trudnymi wyborami, zdradami i bolesnymi rozstaniami. Serial umiejętnie łączy wątki obyczajowe z wielkiego miasta z lżejszymi, humorystycznymi opowieściami z prowincji. Losy ulubionych bohaterów od lat wzbudzają ogromne emocje wśród wiernych fanów produkcji. W serialu występują:
- Aneta Zając (jako Marysia)
- Aleksandra Zienkiewicz (jako Kinga)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Damian Kulec (jako Kacper Nowaczyk)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Lech Dyblik (jako Roman Kłosek)
- Grażyna Zielińska (jako Celina Płaczkowska)
- Agnieszka Wielgosz (jako Malwina Dąbek)
- Marek Pyś (jako Zenon Łazanek)
- Michał Koterski (jako Henryk "Kaśka" Saniewski)
- Anna Pentz (jako Anna Kowalik)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Marta Chodorowska (jako Marzena Lisiak)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Rafał Kwietniewski (jako Bartosz Miedzianowski)
- Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Adamczyk)