W poprzednim odcinku Melka mocno przeżyła diagnozę ginekolożki i postanowiła zataić prawdę przed Piotrkiem, by w tajemnicy skonsultować się z innym lekarzem. Skruszony Maciek próbował wytłumaczyć się Pawłowi ze swojego zachowania, jednak po surowej reakcji mężczyzny uciekł i postanowił samodzielnie wymierzyć sobie karę. W tym samym czasie policja ustaliła tożsamość domniemanego podpalacza Iskry, a Eliza odprawiła Świdra, który chciał zapewnić jej bezpieczeństwo. Kobieta samotnie wracała do domu, nie mając świadomości, że śledzi ją tajemnicza postać w kapturze. Czego teraz się spodziewać?

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„Pierwsza miłość” odcinek 4296 - streszczenie

Policjanci poinformują Kingę i Janka, że Maciek może trafić do poprawczaka, jeśli Julka potwierdzi zarzut nękania. Para zacznie szukać sposobu, by uchronić chłopca przed tak surową karą. W życiu Elizy dojdzie do niebezpiecznych wydarzeń, gdy napastnik rzuci się na nią i zacznie ją dusić. Choć Świder ruszy jej na ratunek, on również zostanie szybko obezwładniony przez agresora. Z kolei Oskar narazi się Karolowi Wekslerowi przez odrzucenie propozycji sponsorowania drużyny Iskry. Kiedy po nerwowym dniu pracy Oskar będzie wieczorem wracał do domu, dostrzeże na moście nieznajomą. Kobieta przejdzie właśnie przez barierki, przygotowując się do skoku.

„Pierwsza miłość” odcinek 4296 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 4296 odcinka serialu „Pierwsza miłość” odbędzie się w piątek, 27 listopada 2026 r., o godzinie 18:00 na antenie Polsatu.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany od 2004 roku, który skupia się na losach mieszkańców Wrocławia oraz podwrocławskiej miejscowości Wadlewo. Fabuła obfituje w nagłe zwroty akcji, wątki kryminalne oraz skomplikowane relacje międzyludzkie. Produkcja od lat cieszy się niesłabnącą popularnością dzięki umiejętnemu łączeniu wątków dramatycznych z elementami komediowymi. Widzowie śledzą zarówno pierwsze miłości młodych bohaterów, jak i trudne życiowe wybory dojrzałych postaci. Wieloletnia obecność na ekranie sprawiła, że postacie stały się bliskie wielu pokoleniom Polaków. W obsadzie produkcji znajdują się między innymi:

Aneta Zając (jako Marysia)

Aleksandra Zienkiewicz (jako Kinga)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Damian Kulec (jako Kacper Nowaczyk)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Lech Dyblik (jako Roman Kłosek)

Grażyna Zielińska (jako Celina Płaczkowska)

Agnieszka Wielgosz (jako Malwina Dąbek)

Marek Pyś (jako Zenon Łazanek)

Michał Koterski (jako Henryk "Kaśka" Saniewski)

Anna Pentz (jako Anna Kowalik)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Marta Chodorowska (jako Marzena Lisiak)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Rafał Kwietniewski (jako Bartosz Miedzianowski)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Adamczyk)

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