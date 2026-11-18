Melka i Piotrek będą mieli dziecko? W 4290. odcinku „Pierwszej miłości” pojawią się dwie kreski

Melka będzie miała dla Piotrka wyjątkową wiadomość. Kiedy ukochany wróci, kobieta pokaże mu test ciążowy, na którym wyraźnie pojawią się dwie kreski. Dla obojga będzie to ogromne zaskoczenie, ponieważ dotychczasowe diagnozy lekarzy nie dawały im nadziei na wspólne dziecko. Piotrek usłyszy przecież, że Melka nie będzie już mogła zajść w ciążę. Tymczasem test wskaże coś zupełnie innego.

Nie wszystko potoczy się jednak tak beztrosko, jak mogliby sobie wymarzyć. Wraz z informacją o ciąży pojawi się temat koniecznych badań. To właśnie on szybko zmąci radość przyszłych rodziców. Na razie nie będzie wiadomo, jakie dokładnie zagrożenia mogą wiązać się z ciążą Melki, ale sama konieczność przeprowadzenia dodatkowej diagnostyki wystarczy, by szczęście ustąpiło miejsca niepewności.

W 4290. odcinku „Pierwszej miłości” ciąża Melki zaskoczy nawet Piotrka

Piotrek będzie musiał zmierzyć się z wiadomością, która jeszcze niedawno wydawała się niemożliwa. Dwie kreski na teście całkowicie zmienią sytuację pary. Zamiast jednak od razu planować przyszłość, zakochani będą musieli skupić się na badaniach. Ich wyniki mogą mieć kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu ciąży.

Ważne będzie również to, że Piotrek od dłuższego czasu szczególnie martwił się o zdrowie narzeczonej. W 4285. odcinku „Pierwszej miłości” niepokojące dolegliwości Melki zwracały uwagę zarówno jego, jak i Laury. Kobieta skarżyła się między innymi na bóle brzucha i mdłości, a do tego zdarzały jej się zasłabnięcia.

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4290. odcinka

Odcinek 4290. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w piątek, 20 listopada 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

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