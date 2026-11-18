W poprzednim odcinku Grażyna poczuła narastającą samotność przez nadmiar pracy i postanowiła zawalczyć o swoje szczęście w biurze matrymonialnym Orchidea, co szybko zaowocowało licznymi ofertami. W tym samym czasie Melka za namową bliskich udała się w końcu do ginekologa, gdzie usłyszała diagnozę, na którą zupełnie nie była gotowa. Kinga zerwała kontakt z Marysią, będąc przekonaną, że to właśnie przyjaciółka doniosła policji na jej syna, Maćka. Próby mediacji podjęte przez Martę i Emilkę zakończyły się fiaskiem, a między skłóconymi kobietami doszło do kolejnej ostrej wymiany zdań. A czego teraz się spodziewać?

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„Pierwsza miłość” odcinek 4295 - streszczenie

Melka bardzo ciężko zniesie usłyszaną od ginekolożki diagnozę, jednak postanowi zataić prawdę przed Piotrkiem i w tajemnicy uda się po opinię do innego lekarza. Skruszony Maciek spróbuje wytłumaczyć Pawłowi swoje zachowanie, lecz szorstka reakcja mężczyzny skłoni go do ucieczki. Chłopak nie wróci do domu, ponieważ uzna, że musi sam wymierzyć sobie karę za to, co zrobił. W międzyczasie policjanci ustalą tożsamość domniemanego podpalacza Iskry. Eliza z kolei odeśle Świdra i samotnie ruszy do domu, nie mając pojęcia, że podąża za nią zakapturzona postać.

„Pierwsza miłość” odcinek 4295 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 4295. odcinka serialu „Pierwsza miłość” odbędzie się o godzinie 18:00 na antenie Polsatu w czwartek, 26 listopada 2026 roku.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to popularny polski serial obyczajowy, który od 2004 roku śledzi losy mieszkańców Wrocławia oraz podwrocławskiego Wadlewa. Produkcja umiejętnie łączy wątki romansowe i rodzinne tajemnice z dynamicznymi zwrotami akcji, często zahaczającymi o tematykę kryminalną. Fabuła skupia się na miłości w jej różnych odcieniach, od pierwszych zauroczeń po bolesne zdrady i trudne rozstania. Istotnym elementem opowieści jest zderzenie wielkomiejskiego życia z barwnym i swojskim klimatem wsi. Bohaterowie tworzą skomplikowaną społeczność, która każdego dnia staje przed trudnymi i emocjonalnymi wyborami. W serialu występują:

Aneta Zając (jako Marysia)

Aleksandra Zienkiewicz (jako Kinga)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Damian Kulec (jako Kacper Nowaczyk)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Lech Dyblik (jako Roman Kłosek)

Grażyna Zielińska (jako Celina Płaczkowska)

Agnieszka Wielgosz (jako Malwina Dąbek)

Marek Pyś (jako Zenon Łazanek)

Michał Koterski (jako Henryk "Kaśka" Saniewski)

Anna Pentz (jako Anna Kowalik)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Marta Chodorowska (jako Marzena Lisiak)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Rafał Kwietniewski (jako Bartosz Miedzianowski)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Adamczyk)