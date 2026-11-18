W poprzednim odcinku Nalepa zawiózł Weronikę do sanatorium. Po powrocie do pracy dowiedział się, że Orianie udało się namówić pacjenta na operację, jednak w trakcie zabiegu lekarz doznał nagłego zamroczenia i stracił wzrok. Bradecka rozpoczęła szantażowanie Fabiana, dając mu tydzień na usunięcie Marty ze stacji pod groźbą ujawnienia nagrania obciążającego Krawca. W tym samym czasie w nowym programie na żywo „Godzina szczerości” pojawił się niespodziewany telefon od Poli, córki policjanta Piotra Kiliana. Włodzimierz był zirytowany bałaganem w domu, a sytuację pogorszyła wizyta byłego męża Eleny. Mężczyzna przypomniał kobiecie o zbliżającej się rozprawie o opiekę nad dzieckiem. A co wydarzy się tym razem?

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„Na Wspólnej” odcinek 4319 - streszczenie

Dziwne zachowanie Uli nie da Kamilowi spokoju, a Dex zacznie coraz mocniej naciskać na ukochaną, by wyjawiła powód swojego nagłego dystansu. Mimo traumy dziewczyna nie powie mu prawdy o gwałcie, ale zdobędzie się na odwagę, by skonfrontować się z Wysockim i wyznać mu, że wie, co jej zrobił. Ula pójdzie do dziekanatu, gdzie złoży oficjalny wniosek o zmianę egzaminatora w związku z gwałtem, którego padła ofiarą. W tym samym czasie Bradecka, załamana stanem syna po chemioterapii, zaatakuje Fabiana i w złości przyzna się Marcie, że to ona stoi za medialną nagonką na jej syna. Na dachu kamienicy przy Wspólnej odbędzie się otwarcie nowej restauracji, podczas którego Bożydar zaskoczy wspólników i przedstawi Milenę jako nową menadżerkę lokalu.

„Na Wspólnej” odcinek 4319 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 4319. odcinka serialu „Na Wspólnej” odbędzie się o godzinie 20:15 na antenie TVN w czwartek, 26 listopada 2026 roku.

„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to popularny polski serial obyczajowy, który od wielu lat ukazuje losy mieszkańców jednej z warszawskich ulic. Produkcja skupia się na codziennych wyzwaniach, z jakimi mierzą się bohaterowie, w tym na ich relacjach rodzinnych, sukcesach zawodowych oraz życiowych dramatach. Widzowie śledzą historie kilku powiązanych ze sobą rodzin, które wspólnie przechodzą przez chwile radości, jak i trudne momenty pełne zdrad czy chorób. Akcja telenoweli dynamicznie się zmienia, a wielowątkowa fabuła pozwala na poruszanie istotnych tematów społecznych. Serial emitowany na antenie TVN na stałe wpisał się w krajobraz polskich produkcji telewizyjnych. W serialu występują:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)

Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)

Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)

Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)

Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)

Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)

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