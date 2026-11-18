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W poprzednim odcinku Nalepa zawiózł Weronikę do sanatorium. Po powrocie do pracy dowiedział się, że Orianie udało się namówić pacjenta na operację, jednak w trakcie zabiegu lekarz doznał nagłego zamroczenia i stracił wzrok. Bradecka rozpoczęła szantażowanie Fabiana, dając mu tydzień na usunięcie Marty ze stacji pod groźbą ujawnienia nagrania obciążającego Krawca. W tym samym czasie w nowym programie na żywo „Godzina szczerości” pojawił się niespodziewany telefon od Poli, córki policjanta Piotra Kiliana. Włodzimierz był zirytowany bałaganem w domu, a sytuację pogorszyła wizyta byłego męża Eleny. Mężczyzna przypomniał kobiecie o zbliżającej się rozprawie o opiekę nad dzieckiem. A co wydarzy się tym razem?
„Na Wspólnej” odcinek 4319 - streszczenie
Dziwne zachowanie Uli nie da Kamilowi spokoju, a Dex zacznie coraz mocniej naciskać na ukochaną, by wyjawiła powód swojego nagłego dystansu. Mimo traumy dziewczyna nie powie mu prawdy o gwałcie, ale zdobędzie się na odwagę, by skonfrontować się z Wysockim i wyznać mu, że wie, co jej zrobił. Ula pójdzie do dziekanatu, gdzie złoży oficjalny wniosek o zmianę egzaminatora w związku z gwałtem, którego padła ofiarą. W tym samym czasie Bradecka, załamana stanem syna po chemioterapii, zaatakuje Fabiana i w złości przyzna się Marcie, że to ona stoi za medialną nagonką na jej syna. Na dachu kamienicy przy Wspólnej odbędzie się otwarcie nowej restauracji, podczas którego Bożydar zaskoczy wspólników i przedstawi Milenę jako nową menadżerkę lokalu.
„Na Wspólnej” odcinek 4319 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premiera 4319. odcinka serialu „Na Wspólnej” odbędzie się o godzinie 20:15 na antenie TVN w czwartek, 26 listopada 2026 roku.
„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada
„Na Wspólnej” to popularny polski serial obyczajowy, który od wielu lat ukazuje losy mieszkańców jednej z warszawskich ulic. Produkcja skupia się na codziennych wyzwaniach, z jakimi mierzą się bohaterowie, w tym na ich relacjach rodzinnych, sukcesach zawodowych oraz życiowych dramatach. Widzowie śledzą historie kilku powiązanych ze sobą rodzin, które wspólnie przechodzą przez chwile radości, jak i trudne momenty pełne zdrad czy chorób. Akcja telenoweli dynamicznie się zmienia, a wielowątkowa fabuła pozwala na poruszanie istotnych tematów społecznych. Serial emitowany na antenie TVN na stałe wpisał się w krajobraz polskich produkcji telewizyjnych. W serialu występują:
- Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
- Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)
- Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)
- Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)
- Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)
- Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)
- Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)
- Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)
- Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)
- Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
- Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)
- Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
- Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
- Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)