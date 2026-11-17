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W poprzednim odcinku Szymon zgłosił swoje zdjęcia na wystawę i otrzymał propozycję wyjazdu do Madrytu, jednak odległy termin pokazu zmartwił chorego mężczyznę, który chciał świętować sukces z Martą. Florian przyjął wyzwanie od ojca i zaczął rywalizować z Filipem o jedyne miejsce na rezydenturze chirurgii w klinice We-Med. Marysia i Kinga nie potrafiły dojść do porozumienia po wybryku Maćka, po którego ostatecznie przyjechała policja. Czego teraz się spodziewać?
„Pierwsza miłość” odcinek 4294 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Grażyna poczuje się samotna i postanowi zawalczyć o własne szczęście, zgłaszając się do biura matrymonialnego. Melka ulegnie namowom Piotrka i pójdzie do ginekologa, gdzie usłyszy wieści, na które zupełnie nie będzie przygotowana. Kinga, przekonana o donosie Marysi na jej syna, zerwie z przyjaciółką kontakt i nie będzie chciała z nią rozmawiać. Marta i Emilka spróbują pogodzić obie kobiety, jednak dojdzie między nimi do kolejnej kłótni, bo Marysia uzna, że Maciek musi ponieść zasłużone konsekwencje.
„Pierwsza miłość” odcinek 4294 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premierowy, 4294. odcinek serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w środę, 25 listopada 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie Polsatu.
„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to popularny polski serial obyczajowy, który gości na ekranach telewizorów od 2004 roku. Produkcja skupia się na barwnych losach mieszkańców Wrocławia i Wadlewa, łącząc wątki miłosne z intrygami o charakterze kryminalnym. Bohaterowie nieustannie zmagają się z trudnymi wyborami, rodzinnymi dramatami oraz niespodziewanymi zwrotami akcji w ich życiu zawodowym. Produkcja od lat przyciąga przed telewizory rzesze fanów, sprawnie łącząc wątki dramatyczne z lżejszymi, komediowymi akcentami. Widzowie z zapartym tchem śledzą skomplikowane relacje bohaterów, których losy nierozerwalnie splatają się we wspólnej codzienności. W serialu grają m.in.:
- Aneta Zając (jako Marysia)
- Aleksandra Zienkiewicz (jako Kinga)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Damian Kulec (jako Kacper Nowaczyk)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Lech Dyblik (jako Roman Kłosek)
- Grażyna Zielińska (jako Celina Płaczkowska)
- Agnieszka Wielgosz (jako Malwina Dąbek)
- Marek Pyś (jako Zenon Łazanek)
- Michał Koterski (jako Henryk "Kaśka" Saniewski)
- Anna Pentz (jako Anna Kowalik)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Marta Chodorowska (jako Marzena Lisiak)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Rafał Kwietniewski (jako Bartosz Miedzianowski)
- Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Adamczyk)