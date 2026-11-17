W poprzednim odcinku Szymon zgłosił swoje zdjęcia na wystawę i otrzymał propozycję wyjazdu do Madrytu, jednak odległy termin pokazu zmartwił chorego mężczyznę, który chciał świętować sukces z Martą. Florian przyjął wyzwanie od ojca i zaczął rywalizować z Filipem o jedyne miejsce na rezydenturze chirurgii w klinice We-Med. Marysia i Kinga nie potrafiły dojść do porozumienia po wybryku Maćka, po którego ostatecznie przyjechała policja. Czego teraz się spodziewać?

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„Pierwsza miłość” odcinek 4294 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Grażyna poczuje się samotna i postanowi zawalczyć o własne szczęście, zgłaszając się do biura matrymonialnego. Melka ulegnie namowom Piotrka i pójdzie do ginekologa, gdzie usłyszy wieści, na które zupełnie nie będzie przygotowana. Kinga, przekonana o donosie Marysi na jej syna, zerwie z przyjaciółką kontakt i nie będzie chciała z nią rozmawiać. Marta i Emilka spróbują pogodzić obie kobiety, jednak dojdzie między nimi do kolejnej kłótni, bo Marysia uzna, że Maciek musi ponieść zasłużone konsekwencje.

„Pierwsza miłość” odcinek 4294 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premierowy, 4294. odcinek serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w środę, 25 listopada 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie Polsatu.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to popularny polski serial obyczajowy, który gości na ekranach telewizorów od 2004 roku. Produkcja skupia się na barwnych losach mieszkańców Wrocławia i Wadlewa, łącząc wątki miłosne z intrygami o charakterze kryminalnym. Bohaterowie nieustannie zmagają się z trudnymi wyborami, rodzinnymi dramatami oraz niespodziewanymi zwrotami akcji w ich życiu zawodowym. Produkcja od lat przyciąga przed telewizory rzesze fanów, sprawnie łącząc wątki dramatyczne z lżejszymi, komediowymi akcentami. Widzowie z zapartym tchem śledzą skomplikowane relacje bohaterów, których losy nierozerwalnie splatają się we wspólnej codzienności. W serialu grają m.in.:

Aneta Zając (jako Marysia)

Aleksandra Zienkiewicz (jako Kinga)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Damian Kulec (jako Kacper Nowaczyk)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Lech Dyblik (jako Roman Kłosek)

Grażyna Zielińska (jako Celina Płaczkowska)

Agnieszka Wielgosz (jako Malwina Dąbek)

Marek Pyś (jako Zenon Łazanek)

Michał Koterski (jako Henryk "Kaśka" Saniewski)

Anna Pentz (jako Anna Kowalik)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Marta Chodorowska (jako Marzena Lisiak)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Rafał Kwietniewski (jako Bartosz Miedzianowski)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Adamczyk)