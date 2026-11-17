W poprzednim odcinku Roman wypytywał Kamila, czy stosowanie leków na potencję jest bezpieczne, po czym doprowadził do konfrontacji, która ujawniła kłamstwa na temat przeszłości Doroty. Janina biła się z myślami, czy wyznać Dianie prawdę o ich pokrewieństwie, a w międzyczasie policja powstrzymała czyściciela kamienic przed wtargnięciem do jej domu. Weronika przygotowała się do wyjazdu do sanatorium, a Lew Nalepa poświęcił noc na pracę nad dokumentami, ignorując rosnące zmęczenie przed trudną operacją. A co wydarzy się tym razem?

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„Na Wspólnej” odcinek 4318 - streszczenie

Nalepa odwiezie rano Weronikę do sanatorium, a po powrocie do pracy przystąpi do operacji pacjenta z tętniakiem. W trakcie zabiegu dojdzie do dramatycznych chwil, gdy wyczerpany lekarz nagle straci wzrok i dozna silnego zamroczenia. Bradecka zacznie szantażować Fabiana, dając mu tydzień na wyrzucenie Marty z pracy i grożąc upublicznieniem nagrania z udziałem Krawca. W studiu telewizyjnym wystartuje nowy program na żywo „Godzina szczerości”, a w trakcie pierwszej emisji do redakcji niespodziewanie zadzwoni Pola, córka policjanta Kiliana. Z kolei u Włodka i Doroty zjawi się były mąż Eleny, który przypomni kobiecie o zbliżającej się rozprawie sądowej o opiekę nad dzieckiem.

„Na Wspólnej” odcinek 4318 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premierowy 4318. odcinek serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w środę, 25 listopada 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie TVN.

„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to popularny serial obyczajowy, który od lat przybliża codzienne perypetie mieszkańców warszawskiej ulicy Wspólnej. Losy kilku zaprzyjaźnionych rodzin przeplatają się tutaj każdego dnia, ukazując zarówno prozę życia, jak i nagłe zwroty akcji trwale zmieniające ich wzajemne relacje. Produkcja regularnie porusza trudne tematy, takie jak choroby, zdrady czy bolesne rozstania, dzięki czemu widzowie mogą łatwo utożsamiać się z bohaterami. Tytuł ten na stałe wpisał się w krajobraz polskiej telewizji i niezmiennie przyciąga przed ekrany miliony fanów. Każdy odcinek to szansa na śledzenie losów postaci granych przez wybitnych polskich aktorów. W obsadzie serialu znajdują się między innymi:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)

Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)

Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)

Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)

Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)

Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)