W poprzednim odcinku skruszony Maciek pokazał bratu swoje nagranie i przyznał się do popełnionego czynu. Za radą Janka i Tomka chłopak zdecydował się wyznać prawdę Julce, obawiając się, że ta rozmowa zakończy ich relację. Jednocześnie z wyjazdu wróciła Kinga, a Radek usłyszał od Kochańskiego zaskakujący werdykt dotyczący jego dalszej kariery lekarskiej. Eliza uniknęła niebezpieczeństwa dzięki przechodniom, którzy spłoszyli śledzącego ją mężczyznę, lecz napastnik nie zrezygnował ze swoich planów. Czego teraz się spodziewać?

2026_03_05 ESKA - Young Sherlock Zine T Max I

„Pierwsza miłość” odcinek 4293 - streszczenie

Szymon zgłosi swoje fotografie na wystawę, a właścicielka galerii zaproponuje mu prestiżowy pokaz w Madrycie. Mężczyzna uzna jednak, że ze względu na stan zdrowia termin wystawy jest zbyt odległy, a radość z sukcesu przyćmi widok Marty w towarzystwie Łukasza. W tym samym czasie ojciec rzuci Florianowi wyzwanie. Chłopak musi samodzielnie zdobyć miejsce na rezydenturze chirurgii w We-Medzie, a jego konkurentem zostanie Filip. Marysia i Kinga nie będą potrafiły rozmawiać o czynie Maćka, który całkowicie zamknie się w sobie po bolesnych wydarzeniach. Finał dnia okaże się dla chłopaka tragiczny, ponieważ wieczorem w jego domu zjawi się policja, aby go zatrzymać.

„Pierwsza miłość” odcinek 4293 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 4293 odcinka serialu „Pierwsza miłość” odbędzie się o godzinie 18:00 na antenie Polsatu we wtorek, 24 listopada 2026 roku.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, który od 2004 roku przyciąga widzów emocjonującymi historiami o miłości, zdradach i rodzinnych tajemnicach. Akcja produkcji toczy się głównie we Wrocławiu oraz w malowniczym Wadlewie, ukazując kontrasty między wielkomiejskim życiem a wiejską codziennością. Bohaterowie często mierzą się z trudnymi wyborami moralnymi, intrygami kryminalnymi oraz nagłymi zwrotami akcji, które trzymają w napięciu. Produkcja opowiada o różnych odcieniach uczuć, od pierwszych zauroczeń po dojrzałe relacje i bolesne rozstania. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Aneta Zając (jako Marysia)

Aleksandra Zienkiewicz (jako Kinga)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Damian Kulec (jako Kacper Nowaczyk)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Lech Dyblik (jako Roman Kłosek)

Grażyna Zielińska (jako Celina Płaczkowska)

Agnieszka Wielgosz (jako Malwina Dąbek)

Marek Pyś (jako Zenon Łazanek)

Michał Koterski (jako Henryk "Kaśka" Saniewski)

Anna Pentz (jako Anna Kowalik)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Marta Chodorowska (jako Marzena Lisiak)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Rafał Kwietniewski (jako Bartosz Miedzianowski)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Adamczyk)

8