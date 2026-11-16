W poprzednim odcinku Eliza intensywnie szukała pieniędzy na odbudowę spalonej Iskry i spotkała się w areszcie z Bolesławem, który zapowiedział, że nie ułatwi jej uzyskania rozwodu. Kobieta opuściła budynek śledzona przez tajemniczego mężczyznę w kapturze, podczas gdy Lucynka wyjechała na Podlasie do wuja Zdzicha, by tam spędzić ostatni trymestr ciąży. Jędrek i Klaudia musieli zmierzyć się z mrożącą krew w żyłach sytuacją w zakładzie pogrzebowym, gdzie z wnętrza jednej z trumien dobiegało pukanie i wołanie o pomoc. Jednocześnie Janek zdołał dotrzeć do odnalezionego Maćka, który w końcu wyznał powody swojej nagłej ucieczki. A co wydarzy się tym razem?

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„Pierwsza miłość” odcinek 4292 - streszczenie

Skruszony Maciek pokaże bratu swoje nagranie i przyzna, że jest załamany własnym postępowaniem, szukając ratunku u Janka i Tomka. Bliscy poradzą mu, aby jak najszybciej wyznał prawdę Julce, choć chłopak będzie przekonany, że po tej szczerej rozmowie straci ją na zawsze. W międzyczasie z wyjazdu wróci Kinga, a Radek z niepokojem zacznie oczekiwać na werdykt, od którego zależy jego dalsza praca w szpitalu. Rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie przedstawione przez Kochańskiego okażą się dla lekarza całkowitym zaskoczeniem. Eliza uniknie zagrożenia tylko dzięki interwencji przechodniów, którzy spłoszą śledzącego ją mężczyznę, jednak prześladowca nie zamierza tak łatwo odpuścić.

„Pierwsza miłość” odcinek 4292 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 4292. odcinka serialu „Pierwsza miłość” odbędzie się o godzinie 18:00 na antenie Polsatu w poniedziałek, 23 listopada 2026 roku.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali obyczajowych, który od 2004 roku gromadzi przed telewizorami miliony wiernych fanów. Produkcja opowiada o losach mieszkańców Wrocławia oraz malowniczej wsi Wadlewo, łącząc w sobie wątki miłosne, sensacyjne i komediowe. Bohaterowie codziennie mierzą się z trudnymi wyborami, wielkimi namiętnościami oraz rodzinnymi tajemnicami, które wywracają ich życie do góry nogami. Przez lata serial wylansował wiele gwiazd i stał się stałym punktem wieczornego programu dla tysięcy Polaków. W serialu występują:

Aneta Zając (jako Marysia)

Aleksandra Zienkiewicz (jako Kinga)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Damian Kulec (jako Kacper Nowaczyk)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Lech Dyblik (jako Roman Kłosek)

Grażyna Zielińska (jako Celina Płaczkowska)

Agnieszka Wielgosz (jako Malwina Dąbek)

Marek Pyś (jako Zenon Łazanek)

Michał Koterski (jako Henryk "Kaśka" Saniewski)

Anna Pentz (jako Anna Kowalik)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Marta Chodorowska (jako Marzena Lisiak)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Rafał Kwietniewski (jako Bartosz Miedzianowski)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Adamczyk)

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