"Splątane losy", odcinek 90. Spotkanie Mine oraz ukrywającej się Yasemin

Od kiedy Tahsin opuścił mury więzienia, ponownie próbuje namierzyć bliskich, przez co Yasemin zmuszona jest pilnie strzec tajemnicy o miejscu pobytu swojej matki i małej Mine. Kobiety żyją w ciągłym strachu przed konsekwencjami ewentualnego odnalezienia, dlatego na każdym kroku zachowują najwyższą czujność. Przełom nastąpi w 90. odcinku serialu "Splątane losy", kiedy to Münevver wyda zgodę na spotkanie dziewczynki ze starszą siostrą. Wówczas Burak zabierze Mine do służącego za kryjówkę domu Kerema, dając Yasemin niezwykle cenną szansę na spędzenie czasu z krewną, od której musiała się odciąć dla jej własnego bezpieczeństwa.

"Splątane losy". Remzi wysyła złodziei za Yasemin, ale Halil krzyżuje mu szyki

W nadchodzącym epizodzie Remzi postanowi zdobyć dokładne informacje o aktualnym miejscu pobytu i każdym kroku Yasemin. W tym celu zaangażuje do obserwowania pielęgniarki na terenie szpitala dwójkę złodziei, tych samych, którzy wcześniej dopuścili się kradzieży w sklepie Halila. Przestępcy nie pozostaną jednak bezkarni, ponieważ Halil przejrzy zapisy z kamer monitoringu i rozpozna włamywaczy. Pozwoli mu to na bezpośrednie dotarcie do jednego ze sprawców, co w konsekwencji może otworzyć drogę do zdemaskowania osoby odpowiedzialnej za nieustanne nękanie i próby kontrolowania życia dziewczyny.

Tahsin szuka córki w szpitalu, a Burak ma kłopoty w 90. odcinku "Splątanych losów"

Zdeterminowany Tahsin nie porzuci planów wytropienia córki oraz wyciągnięcia wiadomości na temat Pakize, dlatego poleci Remziemu dokładne sprawdzenie, czy Yasemin faktycznie jest zatrudniona w szpitalu. Przez te kroki pielęgniarka całkowicie straci poczucie bezpieczeństwa nawet podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Na tym jednak problemy się nie skończą, gdyż w tarapaty wpadnie także Burak, który wyzna ojcu, że Remzi określił go mianem mordercy. W odpowiedzi na te doniesienia Halil zdecyduje się zawiadomić policję o działaniach szantażysty, co tylko jeszcze bardziej zaogni trwający między mężczyznami spór.

Kiedy oglądać 90. odcinek serialu "Splątane losy"? Data i godzina emisji

Telewizyjna premiera 90. odcinka produkcji "Splątane losy" zaplanowana została na środę, 18 listopada 2026 roku o godzinie 14.00 na antenie stacji TVP1. Widzowie będą mogli śledzić losy bohaterów także w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej TVP VOD.

O czym jest serial "Splątane losy" i kto występuje w obsadzie?

Turecka produkcja obyczajowa "Splątane losy", nosząca oryginalny tytuł "Bizi Birleştiren Hayat", przybliża historię zamożnej i zasadniczej mieszkanki Stambułu, Münevver Ketenci. Poukładana codzienność kobiety wywraca się do góry nogami w momencie, gdy na progu jej posiadłości staje pięcioletnia Mine. Szybko wychodzi na jaw, że dziewczynka jest jej wnuczką, o której istnieniu seniorka nie wiedziała. To wydarzenie skłania bohaterkę do rozpoczęcia poszukiwań córki Pakize, z którą straciła kontakt wiele lat temu, a równolegle na ekranie rozwija się historia znajomości między lekarzem Burakiem a pielęgniarką Yasemin.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu wciela się w postać Münevver Ketenci.

Kayra Aleyna Zabcı odgrywa rolę Yasemin Kardan.

Emir Gülsever występuje na ekranie jako Burak.

Şerif Bozkurt kreuje postać Halila.

Yeşim Ceylan gra bohaterkę o imieniu Ayfer.

Doğaç Gözüdeli pojawia się w obsadzie jako Kerem.

Zelal Barlas wciela się w rolę Meltem.

İrem Korkmaz odgrywa postać Ezgi.

Nesrin Yıldırım występuje w produkcji jako Suzan.

Elifnaz Sabuncu kreuje na ekranie rolę Pınar.

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