Ostra kłótnia Yasemin i Münevver w 92. odcinku serialu "Splątane losy"

Informacja o tym, że Münevver zachowała w tajemnicy odwiedziny Remziego, wyprowadza Yasemin z równowagi. Dziewczyna robi babci gwałtowną awanturę i ma do niej żal o zatajanie tak istotnych faktów. Kolejne niedomówienia sprawiają, że wzajemne zaufanie między kobietami jeszcze bardziej spada. Choć Kerem radzi jej inaczej, Yasemin podejmuje decyzję o powrocie do własnego domu, rezygnując tym samym z bezpieczniejszego schronienia. Sprawa szybko wychodzi na jaw, a o całym sporze dowiaduje się Burak, który ustala, że to Ayfer odbyła rozmowę z dziewczyną. Kobieta nie zamierza się tego wypierać. Otwarcie mówi Münevver o spotkaniu z Yasemin i jednocześnie oskarża ją o chowanie prawdy. Atmosfera w rodzinie staje się coraz bardziej napięta, a seniorka musi odpierać zarzuty płynące z różnych stron.

"Splątane losy", odcinek 92. Remzi przejmuje nowe dokumenty w sprawie Ceylana

Wykorzystywanie skrywanych przez rodzinę tajemnic wciąż pozostaje głównym celem Remziego. Po dokładnym zapoznaniu się z zawartością teczki dotyczącej Ceylana mężczyzna telefonuje do Münevver. Zaczyna naciskać na spotkanie z nestorką rodu, co zwiastuje dla niej następną falę poważnych kłopotów. Wątek Ceylana od dłuższego czasu spędza również sen z powiek Halilowi, którego Remzi szantażował w 89. odcinku wiedzą na temat okoliczności śmierci tego człowieka. Teraz w ręce szantażysty wpadają kolejne papiery mające istotne znaczenie dla całej tej mrocznej zagadki, przez co Münevver nie może zlekceważyć jego połączenia.

Tahsin zastrasza Yasemin w 92. odcinku serialu "Splątane losy"

W życiu Yasemin znów daje o sobie znać Tahsin, który próbuje siłą wydobyć od niej potrzebne mu wiadomości. Mężczyzna wprost grozi odnalezieniem jej matki oraz siostry bez względu na to, czy dziewczyna mu w tym pomoże, potwierdzając tym samym, że nie porzucił planu wytropienia Pakize i Mine. Yasemin od dawna robi wszystko, aby uchronić najbliższych przed swoim ojcem. Już w 81. odcinku wyznała Münevver prawdę o zabójstwie Fatiha oraz o tym, jak brutalnej przemocy ze strony Tahsina doświadczała Pakize. Obecne pogróżki ojca na nowo uświadamiają dziewczynie, że jej matka i siostra znajdują się w poważnym niebezpieczeństwie.

Kiedy oglądać 92. odcinek serialu "Splątane losy"? Data i godzina emisji

Telewizyjną emisję 92. odcinka produkcji "Splątane losy" zaplanowano na piątek, 20 listopada 2026 roku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Widzowie znajdą ten epizod także w internecie na platformie TVP VOD.

O czym jest serial "Splątane losy"? Fabuła i lista aktorów

Turecka produkcja obyczajowa "Splątane losy" (znana w oryginale jako Bizi Birleştiren Hayat) opowiada historię zamożnej i zasadniczej mieszkanki Stambułu, Münevver Ketenci. Jej uporządkowana codzienność wywraca się do góry nogami, kiedy pod drzwiami jej posiadłości zjawia się pięcioletnia Mine. Szybko wychodzi na jaw, że dziewczynka jest jej wnuczką, o której kobieta wcześniej w ogóle nie wiedziała. To wydarzenie skłania Münevver do rozpoczęcia poszukiwań swojej córki Pakize, z którą straciła kontakt wiele lat temu. Równolegle twórcy rozwijają na ekranie historię znajomości lekarza Buraka oraz pielęgniarki Yasemin.

W serialu występują: Nilgün Kasapbaşoğlu w roli Münevver Ketenci, Kayra Aleyna Zabcı wcielająca się w Yasemin Kardan, Emir Gülsever grający Buraka, Şerif Bozkurt jako Halil, Yeşim Ceylan odgrywająca postać Ayfer, Doğaç Gözüdeli w roli Kerema, Zelal Barlas jako Meltem, İrem Korkmaz grająca Ezgi, Nesrin Yıldırım wcielająca się w Suzan oraz Elifnaz Sabuncu jako Pınar.

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