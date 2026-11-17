„Dziedzictwo” odcinek 1080. Prokurator Sinan aresztuje Turguta Evrensoya

W nadchodzącym 1080. odcinku serialu „Dziedzictwo” prokurator Sinan wreszcie zamknie w areszcie Turguta Evrensoya. Ujęcie tego od dawna ukrywającego się przed funkcjonariuszami mężczyzny stanowiło dla śledczego absolutny priorytet. Sinan nie ma bowiem wątpliwości, że to właśnie ten podejrzany zamordował Ezgi, a następnie umiejętnie skierował wszystkie poszlaki przeciwko Aynur. Kluczowy moment tej operacji widzowie mogli zobaczyć już w 1079. epizodzie. Mundurowi pod wodzą prokuratora przygotowali wtedy przemyślaną pułapkę i schwytali Turguta w momencie, gdy organizował krew dla swojej poważnie chorej siostry. Śledczy bezbłędnie przewidział, że ścigany nie opuści krewnej, która niedawno przeszła zawał serca. Choć samo ujęcie poszukiwanego stanowi dla organów ścigania spory przełom, to wcale nie zamyka prowadzonego dochodzenia. W 1080. odcinku zatrzymany kategorycznie wyprze się udziału w zabójstwie, nie zamierzając współpracować z Sinanem ani dobrowolnie zdradzać szczegółów zbrodni.

Kiedy oglądać 1080. odcinek serialu „Dziedzictwo”? Data i godzina emisji

Stacja TVP1 emituje nowe odsłony telenoweli „Dziedzictwo” od poniedziałku do piątku o godzinie 16:00. Premierę 1080. odcinka zaplanowano w telewizyjnej Jedynce na piątek, 27 listopada 2026 roku. Warto pamiętać, że wszystkie wyemitowane na antenie epizody trafiają również do internetu i można je oglądać na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m.in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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