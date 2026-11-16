Dziedzictwo, odcinek 1079: Sinan zastawia pułapkę na Turguta, a zabójca Ezgi wpada w ręce policji

„Dziedzictwo” odcinek 1079. Sinan organizuje zasadzkę na poszukiwanego Turguta

W nadchodzącym, 1079. epizodzie serialu „Dziedzictwo” nie ustają zakrojone na szeroką skalę działania mające na celu ujęcie Turguta Evrensoya. Prowadzący tę sprawę Sinan robi wszystko, aby podejrzany o zamordowanie Ezgi nie zdołał po raz kolejny uciec przed wymiarem sprawiedliwości. Zadanie prokuratora wymaga jednak ogromnej przebiegłości, gdyż ścigany przestępca ma pełną świadomość, że funkcjonariusze są coraz bliżej jego kryjówki.

Przełomowe dla całego dochodzenia okazują się prywatne problemy ściganego mężczyzny. Już w poprzednim, 1078. odcinku do Sinana dotarła informacja o zawale serca, którego doznała siostra zbiega. Śledczy słusznie wywnioskował, że Turgut nie opuści chorej krewnej i wbrew fałszywym tropom o ucieczce za granicę wciąż ukrywa się w Stambule.

Kolejna odsłona serialu przyniesie całkowite potwierdzenie tych przypuszczeń. Poszukiwany przestępca podejmie bowiem desperacką próbę zorganizowania krwi potrzebnej do uratowania życia swojej siostry. To właśnie zaangażowanie w pomoc bliskiej osobie zgubi czujność Turguta i umożliwi policjantom przygotowanie skutecznej pułapki.

Turgut aresztowany w 1079. odcinku „Dziedzictwa”. Czy Aynur zostanie oczyszczona z zarzutów?

Zorganizowana przez Sinana i podległych mu funkcjonariuszy akcja zakończy się sukcesem dokładnie w momencie, gdy zbieg będzie załatwiał wsparcie medyczne dla krewnej. Ujęcie podejrzanego stanowi niezwykle istotny moment w całym śledztwie dotyczącym zabójstwa Ezgi. Prowadzący sprawę prokurator od dłuższego czasu nie ma wątpliwości, że to właśnie schwytany mężczyzna jest prawdziwym mordercą, natomiast Aynur została w tę zbrodnię celowo wrobiona.

Wydarzenia z 1079. odcinka „Dziedzictwa” dają tym samym realną nadzieję na pozytywny zwrot w sytuacji oskarżonej kobiety. Sinan od samego początku odrzucał wersję o jej winie i konsekwentnie szukał rzeczywistego zabójcy. Przypomnijmy, że w 1065. epizodzie śledczy udowodnił, iż przeprowadzona w lokalu Aynur dezynsekcja była ukartowana, a cztery odcinki później Baran upewnił się, że przeciwko niej uknuto spisek.

Należy jednak pamiętać, że samo zakucie Turguta w kajdanki nie rozwiązuje od razu wszystkich kłopotów niesłusznie oskarżonej. Zatrzymany musi teraz ponieść konsekwencje swoich czynów, a zadaniem organów ścigania jest zebranie twardych dowodów, które bezsprzecznie wyjaśnią okoliczności śmierci Ezgi. Mimo to dla walczącego o oczyszczenie reputacji swojej ukochanej Sinana jest to gigantyczny sukces.

Kiedy oglądać 1079. odcinek „Dziedzictwa”? Data i godzina emisji w TVP1

Widzowie mogą śledzić nowe epizody telenoweli „Dziedzictwo” od poniedziałku do niedzieli punktualnie o godzinie 16:00 na kanale TVP1. Emisja 1079. odcinka została zaplanowana na czwartek, 26 listopada 2026 roku. Osoby, które przegapią telewizyjną premierę, mają możliwość nadrobienia zaległości w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej TVP VOD.

O czym jest serial „Dziedzictwo”? Fabuła i obsada tureckiej telenoweli

Turecka produkcja „Dziedzictwo”, znana w oryginale pod tytułem „Emanet”, to ciesząca się dużą popularnością opowieść pełna dramatów, miłości oraz walki o bliskich. Główna oś fabularna skupia się wokół małego Yusufa, który po stracie rodziców przechodzi pod kuratelę bezwzględnego stryja Yamana. Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy w domu pojawia się skromna ciotka dziecka, Seher. Choć początkowo relacje między opiekunami są pełne wrogości i komplikowane przez intrygi otoczenia, z biegiem czasu między bohaterami rodzi się głębokie uczucie, które staje się jedynym ratunkiem dla osieroconego chłopca.

W późniejszych odsłonach serialu losy rodziny przybierają wyjątkowo tragiczny obrót, zmuszając postacie do konfrontacji z bolesną stratą. W wyniku dramatycznych wydarzeń Yaman Kırımlı ponosi śmierć, a obowiązek zaopiekowania się małym Yusufem i strzeżenia rodzinnej spuścizny przejmuje Nana Maryam.

Kolejne problemy piętrzą się w momencie, gdy nowa opiekunka staje w obliczu przymusowej deportacji. Chcąc uchronić kobietę przed wydaleniem z kraju i tym samym zapobiec kolejnemu dramatowi w życiu chłopca, do akcji wkracza Poyraz. Bohater decyduje się na zawarcie z Naną fikcyjnego związku małżeńskiego, co szybko generuje zupełnie nowe konflikty, silne emocje oraz zmienia relacje między nimi.

W głównych rolach w produkcji pojawiają się między innymi:

• Halil İbrahim Ceyhan wcielający się w postać Yamana Kırımlı

• Sıla Türkoğlu odgrywająca rolę Seher Kırımlı

• Nanuka Stambolishvili kreująca postać Nany

• Nik Xhelilaj występujący na ekranie jako Poyraz

• Berat Rüzgar Özkan grający małego Yusufa

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